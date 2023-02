San Valentino romantico con La Martina

La Martina, brand di abbigliamento e accessori leader nel mondo del polo, propone nella collezione SS23 idee regalo per San Valentino che possano abbracciare ogni stile. Dalla camicia colorata per lui ad un over dress per lei e ancora l’iconica polo o la preziosa giacca Guards.

Per le calzature le sneakers casual da uomo dai colori primari sono perfette per ogni look day to night, mentre quelle da donna con i dettagli dorati regalano un tocco di luce per risplendere con comodità nella giornata più passionale dell’anno. Insomma, non c’è che da scegliere le migliori idee regalo per la festa degli innamorati.