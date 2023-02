Ronda Design presenta Dharma, l’armoniosa seduta cantilever

Ergonomica e versatile

Particolarmente comoda ed elastica, Dharma dà vita a un complemento dalle misure ampie e confortevoli, progettato nei dettagli per la massima ergonomia e stabilità. Disponibile in diversi colori a catalogo, sia per il metallo che per i rivestimenti, con la novità dei tessuti Bouclé, Greenergy e Dancing Queen, il raffinato disegno di Dharma si adatta perfettamente nel living, ma anche in uffici o zone studio.

Con Dharma, continua il percorso di ricerca di Ronda Design che amplia costantemente il servizio e l’offerta di prodotti, interamente Made in Italy, focalizzati su un design innovativo, sulla massima libertà espressiva dei fruitori e sulla qualità dei materiali. Scrupolosa l’attenzione dell’azienda nella ricerca di nuovi materiali riciclati o riciclabili e facilmente separabili dal consumatore per una più agevole raccolta differenziata, nonché nella diffusione di una mentalità green anche nella quotidianità aziendale.