Kreoo, il nuovo marmo Artik Green veste i prodotti bagno

Come nessun altro marmo, Artik Green racconta la natura e intreccia tra le sue venature passaggi di tonalità che alludono alla magia della terra e del cielo. Sfumature in progressione nelle cromie del verde più tenue o carico, marezzature di grigio e quasi di color glicine, costruiscono una trama complessa e unica, tridimensionale, che ricorda la veduta di una foresta dall’alto o lo spettacolo dell’aurora boreale. Dal 2023 Kreoo lo utilizza in esclusiva per la realizzazione di arredi dedicati al mondo living e bagno: tavoli e complementi, lavabi da appoggio o freestanding, vasche scultoree da inserire al centro del proprio ambiente. Gli oggetti, già iconici per il loro design, dettagli e spessori curati, si elevano ulteriormente a prodotti d’arte grazie alla scelta di questa pietra naturale, che condensa sulla sua superficie geografie dipinte e materiche.

Kora sigla un incontro armonico tra profili fluidi e geometrie, robusto e leggero, marmo e metallo: la vasca freestanding progettata da Enzo Berti è un bacino scavato da un unico blocco, con un profilo superiore ad altezze variabili che ne agevola l’ingresso e crea un risultato di grande raffinatezza. La purezza della forma è valorizzata da questo dettaglio mentre un cavalletto in metallo, con finitura bronzo oro, bronzo scuro o metallo nero, ne diventa la struttura e sostiene il monolite con un effetto straordinario. Kora è proposta in una variante dimensionale e in sette diverse tipologie di marmo.

Disegnato da Marco Piva, il lavabo freestanding Tao si presenta come un blocco cilindrico di marmo che risulta attraversato verticalmente, in mezzeria, da una sottile fascia metallica oro. Un’altra striscia perpendicolare, nella medesima finitura, incrocia la precedente e segna quindi la parte superiore del prodotto, indicando la profondità della bacinella. Questa “maglia” decorativa garantisce la possibilità di lavorare con blocchi di marmo di dimensioni inferiori, anche differenti, e riduce notevolmente gli scarti di produzione. Tao è disponibile anche in versione da appoggio ed è proposto in dieci finiture di marmo.

Forme e proporzioni suggeriscono le diverse declinazioni di Nabhi, un’ampia collezione di lavabi da appoggio, disegnati da Enzo Berti, che comprende soluzioni rettangolari, quadrate, circolari e ovali in differenti configurazioni, fino a iconiche sagome organiche e fluide. A caratterizzare i prodotti – tra cui la Bowl n.1 e 3 – sono lo studio accurato degli spessori, la morbida raggiatura degli angoli e la disponibilità di numerose tipologie di marmo per la personalizzazione, oltre a varianti dimensionali.