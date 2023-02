Contardi Lighting presenta AIR: la eco-lampada firmata Adam Tihany

Contardi Lighting, brand italiano riconosciuto a livello internazionale per lo sviluppo di soluzioni illuminotecniche custom e su grande scala, per progetti che portano firme di studi di architettura tra i più prestigiosi al mondo, nei settori del lusso e dell’hospitality, presenta Air, prodotto nato dalla felice e virtuosa collaborazione con il designer Adam Tihany.

Lampada a sospensione dalle linee contemporanee, Air si contraddistingue per il disegnosemplice e ricercato di Adam Tihany che di Contardi apprezza l’approccio sartoriale, il codicefunzionale-estetico archi-decorativo, l’attenzione al tema della sostenibilità, lo straordinario know-how tecnico.

“L’aria come ispirazione per il disegno di un prodotto è un concetto vasto e sfuggente. Invisibile, leggera e consistente al tempo stesso, l’aria è un elemento assolutamente essenziale per la vita sul pianeta. Air, realizzata in materiale riciclabile al 100%, consente all’aria intorno di fluire liberamente attraverso i suoi tagli artisitici. Le sorgenti luminose restituiscono la percezione di un galleggiamento sia verso l’alto sia verso il basso, a ricordarci che la luce è forse l’unica materia che sfugge alle leggi gravitazionali.” Adam D. Tihany, designer

“La definizione di illuminazione ecologica non coincide necessariamente con un prodotto o una soluzione, rappresenta, bensì, l’insieme delle caratteristiche che consentono alla lampada di contribuire a ridurre gli effetti negativi sul pianeta, grazie a proprietà che deve necessariamente possedere, come il rispetto di standard di efficienza energetica, scelta di fonti di energia sostenibile e selezione dei materiali utilizzati. È questa la riflessione preliminare alla base della progettazione di Air, un concept che trascende categorie di prodotto e soluzioni, per prediligere un’accezione olistica di sostenibilità, in cui ogni aspetto che riguarda la vita del prodotto, dal processo produttivo all’imballaggio, contribuisce a ridurre l’impatto sul pianeta”. Massimo Brigandì, direttore generale Contardi Lighting

Ciò prevede l’utilizzo di una fonte di luce efficiente da un punto di vista energetico, custodita da un supporto materiale innovativo e totalmente sostenibile. Il corpo in sospensione di Air è infatti realizzato in Green Cast, un materiale acrilico riciclato e riciclabile al 100%.

In Air il supporto del diffusore e dei due paralumi, la cui struttura parabolica risponde alla volontà di trasformare il corpo luminoso in un oggetto d’arredo funzionale, elegante e decorativo, è dunque un materiale il cui utilizzo consente di ridurre drasticamente la quantità di materie prime impiegata in fase di produzione. Non solo, la finitura color crema viene realizzata durante il processo di creazione del materiale stesso, sì da ridurre ulteriormente l’impatto ambientale generato abitualmente dalla fase di laccatura: vero e proprio decoro costruttivoecosostenibile.

Air esprime nella sua essenza più pura la qualità archi-decorativa dei prodotti Contardi, unita alla costante tensione dell’azienda verso l’innovazione di prodotto e di processo, con l’impegno a ridurre drasticamente lo spreco di materiali attraverso un’illuminazione ad alto coefficiente creativo e basso impatto ambientale.