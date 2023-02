Guess Watches propone una nuova linea di orologi al femminile Fame

L’intera collezione di orologi al femminile Fame gioca sull’iconica forma del tipico triangolo del logo Guess che diventa protagonista assoluto di segnatempo audaci. Composta da due inediti modelli al quarzo, la linea Fame mette in mostra la cassa che riproduce un triangolo rovesciato rendendo il design dei nuovi orologi unici e originali. Ad impreziosire la cassa, la fila di piccoli cristalli che riveste la lunetta.

Sul quadrante, dal bordo trasparente con triangolo interno tono su tono, scorrono le lancette di ore, minuti e secondi; il logo Guess campeggia a ore 12. Declinati nella versione con cassa e bracciale in acciaio inossidabile e quadrante color acciaio oppure in acciaio inossidabile con finitura IP oro giallo come il quadrante, gli orologi si completano di un classico bracciale in maglia mesh con chiusura a scatto.