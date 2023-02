Arbi Arredobagno presenta Sky Texture

Arbi Arredobagno (azienda sinonimo di competenza progettuale e affidabilità con particolare attenzione allo stile e al design) presenta Sky Texture, la nuova variante del programma Sky il cui codice stilistico è fatto di rigore, eleganza e originali texture dal gusto contemporaneo.

Espressione di una produzione totalmente Made in Italy, Sky è il programma di punta di Arbi Arredobagno, sintesi di esperienza artigianale e avanzata tecnologia produttiva. La sua caratteristica anta liscia si presta a lavorazioni che spaziano dallo stile tradizionale alle tendenze più moderne, come è accaduto per questa edizione Speciale che propone un’inedita texture rigata dai suggestivi effetti ottici, realizzata con la tecnica della stampa digitale. Questo processo assicura la realizzazione di motivi ornamentali dall’elevato livello qualitativo grazie ad un accurato ed eccellente controllo cromatico.

Sky Texture è una collezione dall’alto valore estetico che si impone nella stanza da bagno con raffinata autorevolezza. Fil rouge stilistico sono le righe proposte in un gioco di orizzontali o verticali, ravvicinate o distaccate, che permettono di creare grafiche sofisticate grazie alle tre varianti Gessato, Tartan o Golden che vanno a valorizzare le basi dal frontale liscio disponibili in laccato Velvet Bianco o Nero.

L’apertura di serie push pull permette di conservare inalterato il design della stampa così da mantenere il carattere ricercato e deciso della collezione. Per una proposta ancora più ricercata, è possibile abbinare alla composizione anche la barra portaoggetti Reed da personalizzare con lo stesso disegno scelto per il mobile bagno.

www.arbiarredobagno.it