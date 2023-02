ROUGE G Luxurious Velvet Red Orchid by Guerlain

Ispirandosi agli eccezionali colori della natura, Guerlain presenta la collezione make-up Red Orchid per labbra e occhi che rende omaggio al fascino sensoriale e ai colori vibranti dell’orchidea. Da quasi 20 anni, Guerlain ha instaurato un rapporto speciale con questo fiore che incarna la bellezza eterna e ha ispirato eccezionali formule skin-care. La collezione Red Orchid è soprattutto un’ode al colore rosso, al suo potere e alle sue innumerevoli sfumature.

Perfetta fusione di sensualità e freschezza, questa nuova collezione make-up presenta con audacia un look interamente rosso. Violette (Guerlain Make-up Creative Director) racconta: “Ho immaginato una gamma di toni rossi per celebrare i colori dell’orchidea, un fiore altamente simbolico e amato dalla Maison Guerlain”. Scelte per la loro gamma di colori naturali, tre varietà di orchidee rosse hanno ispirato un nuovo trio di tonalità ROUGE G, con tre diverse finiture:

Red Vanda

I petali polverosi dell’orchidea Red Vanda hanno naturalmente ispirato la tonalità protagonista del trio. Un rosso fiammeggiante in una texture vellutata e matte per labbra seducenti e definite.

Red Ballerina

Infinitamente poetica, l’orchidea Red Ballerina risplende di delicate sfumature di color rosso rosato. I suoi eleganti petali mostrano un nuovo tono rosso bacca, con un finish satinato che evoca la gonna di seta della ballerina, per labbra sensuali.

Red Fire Star

Con i suoi petali dorati, l’orchidea Red Fire Star è un fiore incandescente, come la sua colorazione aranciata, ispirazione per una nuova e particolarmente vibrante tonalità metallizzata di rosso mattone.

Per questa collezione Red Orchid, Violette (Guerlain Make-up Creative Director) ha immaginato un’armonia esclusiva di quattro ombretti, OMBRES G N° 770 Red Vanda, che rivela i suoi colori audaci attraverso due finiture diverse:

un rosso borgogna e un rosa tenue dal finish satinato, che donano luminosità.

un rosso ramato e una versione metallizzata dell’ombretto dorato per esaltare gli occhi con sfumature intense e sottili luccichii.

Una palette di sfumature rosse, che unisce estrema sensorialità e lunga durata. Per la prima volta, il packaging della palette presenta una stampa grafica dell’orchidea Red Vanda, che evoca l’effetto vellutato dei suoi petali e venature.

