Il cronografo nella collezione Overseas di Vacheron Constantin

Nel 1999, con il lancio dei primissimi cronografi della collezione, Vacheron Constantin trasforma gli orologi Overseas nel simbolo del piacere orologiero orientato al viaggio e all’evasione. Nel 2004, il design di questi cronografi si è evoluto sino a diventare parte di una spinta costante all’esplorazione. Infine, nel 2016, la Manifattura ha inaugurato nuovi orizzonti per questi segnatempo lanciando una collezione dal look rivisitato, che continua a ispirarsi al carattere sporty-chic degli inizi. Coniugando abilmente personalità ed eleganza, il cronografo Overseas ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Maison grazie alla caratteristica lunetta esagonale, al movimento di Manifattura a carica automatica e all’inconfondibile firma estetica.

In linea con questa tradizione, la collezione accoglie un cronografo nella nuova versione “panda” in acciaio: quadrante argentato con finitura satinata soleil, contatori neri con motivo circolare, rehaut nero con finitura effetto vellutato, indici delle ore, lancette di ore, minuti, secondi e contatori in oro bianco, evidenziati da Super-LumiNova®, il tutto certificato dal Punzone di Ginevra.

L’estetica “panda” deriva dai segnatempo realizzati per gli sport motoristici negli anni Sessanta. Oltre a essere graficamente dinamico, il contrasto chiaro-scuro garantisce una maggiore visibilità e mette in risalto le indicazioni fornite dalla funzione cronografo. Le due tonalità trasmettono uno stile distintivo e una personalità decisa, grazie anche ai tre bracciali/cinturini intercambiabili che consentono di variare lo stile in pochi secondi senza bisogno di strumenti.

Il cuore meccanico dell’orologio, il calibro 5200 di Manifattura a carica automatica, presenta una massa oscillante in oro 22 carati decorata dalla rosa dei venti, simbolo di viaggio ed esplorazione, visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro. Il movimento ha anche un doppio bariletto dotato di ruota a colonne con vite a forma di Croce di Malta, utilizzata per controllare le funzioni di avvio, arresto e azzeramento del cronografo. Inoltre, questo meccanismo affidabile e preciso è dotato di una frizione verticale, che impedisce eventuali salti delle lancette all’avvio del cronografo.

Il nuovo segnatempo che evidenzia una cassa che misura 42,5 mm di diametro, 13,7 mm di spessore e un’impermeabilità testata alla pressione di circa 150 metri, riflette l’eleganza versatile della collezione grazie al sistema di cinturini intercambiabili che permette di alternare, senza bisogno di strumenti, il bracciale in acciaio con maglie a Mezza Croce di Malta, il cinturino in pelle di vitello o in caucciù nero.