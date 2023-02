Emulsion Ecologique, il prodotto iconico di Sisley-Paris

Fin dalla sua creazione, nel 1980, il trattamento Emulsion Ecologique di Sisley-Paris occupa un posto unico nella vita di chi l’ha provato. Protagonista di un successo internazionale, è diventato con gli anni un trattamento universale che rivitalizza e rafforza l’epidermide grazie a una combinazione esclusiva di 5 estratti di origine vegetale, scelti per la loro capacità di aiutare la pelle a svolgere al meglio le proprie funzioni vitali.

Dal lancio di Emulsion Ecologique, la Maison ha continuato ad arricchire la sua conoscenza della pelle come organismo vivente, approfondendo quella che oggi definiamo “scienza del microbiota”. La barriera microbiologica vivente situata sulla superficie della pelle – ormai designata con il termine “microbiota” – è costituita da una flora microbica specifica, in cui l’equilibrio fra batteri nocivi e benefici varia da un individuo all’altro.

Questa barriera può essere disturbata da fattori interni o esterni. Affinché la pelle funzioni perfettamente, per potersi proteggere efficacemente e difendersi al meglio dalle aggressioni esterne, il microbiota deve raggiungere il giusto equilibrio. Questo equilibrio aiuta a rafforzare l’immunità innata della pelle e le sue capacità di difesa, contribuendo inoltre a creare un livello di ricettività ottimale, per beneficiare dei trattamenti successivi.

Con la versione “formule avancée” di Emulsion Ecologique, Sisley fa tesoro delle scoperte scientifiche effettuate negli ultimi quarant’anni su questo tema cruciale. L’evoluzione della formula è impercettibile, ma comunque essenziale per ottimizzare l’azione benefica del trattamento. Giorno dopo giorno, la pelle è ancora più forte e meglio protetta. La texture e la profumazione, così originali, sono da sempre inconfondibili e non sono state in alcun modo alterate dalle innovazioni.

Emulsion Ecologique formule avancée (disponibile nei formati 60ml e 125ml), è il trattamento indispensabile per una pelle sempre equilibrata e si integra perfettamente con tutti i rituali soin, in ogni stagione.