Morbide labbra rosa con il nuovo lip stick di Guerlain

Ispirandosi ancora una volta ai tesori della natura, Guerlain rende omaggio allo spettacolo poetico di Sakura, il sublime fiore di ciliegio del Giappone, con la sua collezione Rouge G Cherry Blossom. L’incantevole spettacolo della fioritura dei ciliegi, che sbocciano in Giappone all’inizio della primavera, è davvero affascinante da osservare.

Una delicata fragranza floreale avvolge i parchi e le strade, trasformando ogni momento in pura poesia. Il paesaggio è immerso in un’infinita varietà di sfumature di rosa, come un filtro magico. Il fenomeno naturale di Sakura ha ispirato Violette, Guerlain Make-up Creative Director, a realizzare una nuova collezione, sulla quale desiderava lavorare insieme all’artista Kyoko Sugiura.

La collezione Cherry Blossom presenta una nuova shade creata da Violette: “Rosy Bloom”, un morbido color rosa palissandro ispirato ai toni delicati dei fiori di Sakura, nell’iconico finish satinato di Rouge G. Una tonalità esclusiva impreziosita da un elegante motivo floreale, in omaggio al fiore di ciliegio. Per l’occasione la case di Rouge G presenta una delicata stampa floreale di petali rosa, illuminati da un prezioso tocco d’oro.

Rouge G Cherry Blossom, la nuova edizione da collezione, si unisce all’esclusiva selezione di rossetti gioiello Guerlain.