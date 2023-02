La prima collezione di Smartwatch by OPSOBJECTS

OPSOBJECTS debutta nel mondo dell’orologeria connessa con la collezione OPS!Smart, una inedita linea di smartwatch che unisce la personalità inconfondibile del brand italiano alla tecnologia più attuale. La linea OPS!SMART esprime il carattere OPS! attraverso il colore e l’approccio easy e si racconta attraverso due differenti proposte: la versione OPS!SMART Active con funzioni legate al fitness e la versione OPS!SMART Call con assistente vocale, tutti con cassa rettangolare e cinturini in silicone.

La linea OPS!SMART Active propone una cassa rettangolare nera in ABS delle dimensioni di 43 x 38 x 10 mm e in display da 1,69 “ color full touch. La collezione è proposta con cinturini di morbido silicone declinati in 8 colori di tendenza tra cui – oltre ai classici bianco e nero – rosa, fucsia, azzurro, giallo, verde e arancione. Questo orologio è pensato per chi ama la vita attiva e sana poiché permette di monitorare e misurare parametri come la frequenza cardiaca, la pressione del sangue, l’ossigenazione, il sonno, per citarne alcuni.

La versione OPS!SMART Call dell’orologio, presenta una cassa rettangolare di alluminio e ABS delle dimensioni di 44 x 37 x 13 mm e un display color full touch da 1,83”.

Questo orologio connesso include un assistente vocale, un supporto indispensabile per la frenetica vita moderna. I modelli sono proposti in differenti colorazioni dei cinturini in silicone – nero, bianco, rosa e arancione – e in diverse versioni della cassa in cui i dettagli metallici spiccano con finiture in nero, color or o oro rosa.

Tutti gli orologi connessi della collezione OPS!SMART permettono la personalizzazione degli sfondi e sono compatibili con sistemi Android 5.0 e IOS 9.0 o versioni superiori.

La collezione di Smartwatch firmata OPSOBJECTS è un inno alla vita attiva, lavoro, sport, tempo libero…il modo OPS! di restare sempre connessi.