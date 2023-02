Le Cryo Rubber Mask di Dr.Jart+

Il freddo è presente ormai da qualche tempo ed è importante curarsi della propria pelle e correre ai ripari in caso di pelle secca, screpolata o opaca causata dalle basse temperature. Ecco allora qualche proposta di Dr.Jart+ di maschere multi-tasking per avere una pelle idratata, protetta, purificata e luminosa.

Cryo Rubber Mask con Acido Ialuronico Idratante di Dr.Jart+ è la maschera idratante in gomma ispirata alla Crioterapia che abbassa la temperatura della pelle per aumentare il flusso sanguigno e favorire l’assorbimento degli ingredienti attivi per una carnagione radiosa e dall’aspetto sano.

Questa maschera è composta da due fasi:

Un’ampolla super concentrata di ingredienti attivi e di un complesso prebiotico; Una maschera modellante in gomma a base di alghe e argilla di derivazione naturale che idratano e leniscono istantaneamente la pelle.

Dopo aver tenuto in frigo entrambe le fasi per 20 minuti, versare il contenuto dell’ampolla direttamente sul viso e applicare la rubber mask. Dopo 30-40 minuti di posa, questa tecnologia di raffreddamento abbassa la temperatura della pelle per aiutare ad aumentare la circolazione sanguigna e a favorire l’assorbimento degli ingredienti attivi più in profondità. Questa maschera in gomma avvolge completamente la pelle impedendo l’evaporazione dei principi attivi del siero per una penetrazione degli attivi ancora più completa.

Cryo Rubber Mask con Acido Ialuronico Idratante è indicata per tutti i tipi di pelle che presentano secchezza, gonfiore, linee sottili e rughe e favorisce un’idratazione profonda lasciando la pelle luminosa ed elastica. E ancora, Cryo Rubber Mask con Allantoina Lenitiva è indicata per tutti i tipi di pelle, in particolare per le pelli sensibili e che presentano rossori e gonfiore cutaneo. L’allantoina permette di proteggere e lenire la pelle, fornisce energia al microbioma cutaneo per migliorare attivamente le condizioni della pelle.

I 4 componenti della maschera modellante:

Alghe – ingrediente chiave delle maschere in gomma modellanti che idrata la pelle;

Glucosio – monosaccaride che idrata in modo eccellente la pelle;

Diatomite – controlla l’aderenza della maschera in gomma e nutre la pelle con minerali;

Caolino – controlla il sebo, elimina i pori e lenisce la pelle.