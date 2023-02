Il protocollo Cicatrici di Dr Juri Cosmetics

All’interno della linea Dr Juri Cosmetics è stato creato un protocollo Cicatrici, formato da due prodotti molto utili, da utilizzare in caso di intervento chirurgico. Il risultato di un intervento chirurgico è un esito cicatriziale sulla superficie cutanea e nel sottocute.

La cicatrice è per sempre, per questo motivo occorre un impegno per il primo anno al fine di ottenere una qualità cicatriziale migliore possibile.

I prodotti Dr Juri Cosmetics

T-RIPARO PLUS: le parole chiave di questa crema sono: RIPARATIVA, RIGENERANTE, ELASTICIZZANTE

Gel cicatrizzante ideale come coadiuvante nei processi di rigenerazione e rinnovamento cellulare. Probiotici, omega 3 e omega 6 creano un complesso di riparazione, proteggendo la cute e rafforzando la barriera epidermica. Migliora elasticità e flessibilità della pelle. Un perfetto alleato nei processi di cicatrizzazione. Ingredienti chiave: Acido ialuronico, Mix sali e amminoacidi, Vigna aconitifolia, Mix di minerali.

Risultati:

– Azione cicatrizzante;

– Azione riparativa ed elasticizzante;

– Stimola la sintesi di collagene;

– Migliora la tonicità della pelle.

COLLAGENE VISO E CORPO: le parole chiave: RIGENERANTE, ELASTICIZZANTE, NUTRIENTE. Olio bifasico viso e corpo al collagene idrolizzato marino adatto a tutti i tipi di pelle, in sinergia con l’acido ialuronico cross-linkato rende la pelle elastica e ben idratata. La tormalina agendo sul microcircolo, favorisce la sintesi di collagene con un miglioramento dell’elasticità e della tonicità cutanea. Ingredienti chiave: Collagene Idrolizzato marino, acido ialuronico, squalane, tormalina.

Risultati:

– Azione Idratante;

– Minimizza e rimpolpa piccole rughe e segni d’espressione;

– Migliora l’elasticità e la tonicità della pelle;

– Aumenta i processi di guarigione tissutali.

Dr Juri Cosmetics integratori

Gli integratori rendono la cute circostante meno gonfia edematosa e di conseguenza minor tensione sulla cicatrice porta ad una condizione favorevole al fine di mantenere la stessa sottile come al fine dell’intervento chirurgico. Le caratteristiche principali della cicatrice è un tessuto sclerotico, duro e fibrotico. L’assunzione per bocca, di collagene ed acido ialuronico, tenderà a tenere più idratata e “morbida” la cicatrice.