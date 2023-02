Maison Tom Ford presenta la nuova CHERRY COLLECTION. Ogni profumo Private Blend esalta le note di ciliegia con ingredienti rari e inaspettati. Le novità della collezione sono: Electric Cherry e Cherry Smoke.

Electric Cherry fonde l’asprezza lussureggiante delle note di ciliegia Morello con lo zenzero, mentre l’opulento samabc al gelsomino seduce con un’aroma ipnotizzante. L’ambrettolide emana un irresistibile profumo di muschio, rilasciando un soffio caldo che si mescola al pepe rosa speziato. La fragranza Electric Cherry è contenuta in un lussuoso flacone rosso vivo dell’iconico Private Blend.

Ultra-Shine Lip Color una formula per labbra leggera, pigmentata ed ad alta brillantezza, espressa in una vivida tonalità rosso ciliegia. Ultra-Shine Lip Color combina l’applicazione perfetta di un rossetto, la lucentezza di un gloss e l’emollienza rinfrescante di un balsamo per le labbra.

Eye Color Quad una palette che esalta gli occhi con tonalità fumanti e multitesturizzate. Eye Color Quad Electric Cherry include ombretti altamente pigmentati e scintillanti che si fondono con la pelle. L’incisione “TF” mostra che le tonalità possono essere applicate bagnate per un’applicazione più intensa, oppure asciutte per una finitura morbida e compatta.

Cherry Smoke Eau de Parfum si apre con lo squisito profumo del gusto Dark Cherry Scent Treck, esaltato da note esotiche di zafferano. I fiori bianchi dell’osmanto emanano sfaccettature di albicocca, oliva e cuoio, mentre un prezioso accordo di legno affumicato stupisce con una calda vivacità e un’attrazione ardente. La fragranza Cherry Smoke è racchiusa in un lussuoso flacone rosso intenso dell’ iconico Private Blend.

Lip Color Matte una formula lussuosa crea un espressione potente e sofisticata con un colore opaco e vellutato. La tinta matte in Cherry Smoke idrata istantaneamente le labbra e offre 10 ore di colore resistente allo sbiadimento. Questa tonalità luminosa offre uno smalto impeccabile e un glamour irresistibile. Presentato in una confezione in edizione limitata.

Eye Color Quad una palette di ombretti caldi, evoca il lato più oscuro della ciliegia della collezione Private Blend. Sono presenti colori rosso mattone e ricchi bordeaux.

