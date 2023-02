Constance Hotels & Resorts Belle Mare Plage, nell’Oceano Indiano

Luis Sepulveda scriveva “Quando si varca l’ingresso al tempio dei sogni, lì, proprio lì, c’è il mare”. Custodite dalle acque turchesi dell’Oceano Indiano, le sette gemme d’ospitalità firmate Constance Hotels & Resorts sono pronte a trasportare gli ospiti in una favola, realizzando i loro desideri. Ogni proprietà, immersa nella natura rigogliosa delle isole più affascinanti dell’Oceano Indiano – Mauritius, le Seychelles, le Maldive e il Madagascar – ha un’anima profonda e una personalità unica, ma tutte sono accomunate dalla bellezza più autentica dei siti in cui sorgono, che conquista gli occhi, il cuore e si imprime nella memoria di quanti scelgono di celebrare una vacanza firmata Constance Hotels & Resorts.

Disposto lungo un’incantevole spiaggia di sabbia bianca in una baia riparata sulla costa orientale di Mauritius, il Constance Belle Mare Plage è un’armoniosa combinazione di ambiente tropicale e Constance Chic. Coniugando spazio e design, tutte le camere sono arredate con cura e decorate per garantire all’ospite il massimo comfort. Diventato un’icona di raffinata e accogliente ospitalità mauriziana, il Constance Belle Mare Plage vanta una proposta food & wine senza eguali nell’Oceano Indiano. La Blue Penny Cellar è un vero tempio per intenditori all’interno di una struttura gioiello, con circa 35.000 bottiglie e 2.300 referenze.

Degustazioni sofisticate come la Wine Flight Coravin che incanta i wine-lover di tutto il mondo ed esperienze enogastronomiche che partono dal vino come Around Wine attendono gli ospiti, per condividere le aromaticità del nettare degli Dei e gli straordinari abbinamenti studiati da chef Florian insieme al capo sommelier Delores Malin. Il resort è da sempre meta di appassionati di alta cucina e ogni anno ospita in primavera il Constance Culinary Festival, che accoglie chef stellati, opinion leader ed esperti dai cinque continenti. L’edizione 2023 è fissata dall’11 al 19 marzo.

L’Oceano Indiano offre un clima eccellente per le attività all’aria aperta e il Constance Belle Mare Plage offre un’intera gamma di attività tra cui: 4 campi da tennis illuminati a giorno – ping-pong – bocce – minigolf da 9 buche. Il centro nautico offre un’ampia gamma di attività acquatiche come lo sci d’acqua e wakeboarding – Windsurf – Canoe e pedalò – Hobie cat – Laser – Escursioni in barca con fondo trasparente – Immersioni con attrezzatura inclusa. Inoltre, due campi da golf 18 buche.

