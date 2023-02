Allure Homme, la versione spray per il corpo by Chanel

La linea ALLURE HOMME SPORT di CHANEL si arricchisce di un nuovo gesto generoso e istintivo: il nuovo All-Over Spray ALLURE HOMME SPORT. A casa o in palestra, da vaporizzare nel corso della giornata o la sera prima di uscire, il nuovo spray profumato ALLURE HOMME SPORT è un alleato fedele degli uomini sempre in movimento. Perfetto da portare sempre con sé grazie al formato 100 ml, avvolge il corpo in una brume fresca e tonificante arricchita con un estratto di agrume verde del Giappone, sviluppato in esclusiva da CHANEL per preservare la sensazione di confort sulla pelle.

La profumazione fresca e boschiva dalle note acquatiche di ALLURE HOMME SPORT in uno spray per il corpo fresco e idratante. Una composizione tra freschezza e sensualità: il mandarino di Sicilia svela le note decise e intense dell’accordo di cedro, mentre la nota sensuale e mandorlata di fava tonka, sottolineata dalla nota di muschi bianchi, rivela una profumazione intensa e avvolgente.

www.chanel.com