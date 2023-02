Le Phyto-Rouge by Sisley-Paris, il rossetto in edizione limitata

Nel 2018 Sisley lanciava Le Phyto-Rouge, una collezione di rossetti a lunga tenuta dai colori intensi e luminosi e dalla copertura modulabile. Una formula ultra-fondente e idratante dal comfort assoluto, per labbra più belle, levigate e rimpolpate. Nel 2023, Sisley presenta la prima edizione limitata di questo rossetto, Le Phyto-Rouge Edition Limitée, rivisitando l’iconico astuccio dal motivo zebrato e proponendo tre nuove tonalità: Beige Beijing, un beige singolare, che combina la profondità della terracotta con il calore del rosso mattone; Rose Zanzibar, un rosa tenue e deciso, dai lievi riflessi azzurri e Rouge Hollywood, un rosso rubino, audace e luminoso, omaggio al glamour hollywoodiano.

L’astuccio è ora impreziosito dalle iconiche strisce zebrate, ora in rosso e su sfondo dorato. La sua formula soin protettiva idrata le labbra per 8 ore consecutive, grazie al “Complesso Hydrobooster” composto da Acido Ialuronico e Glucomannano di Konjac. L’eccezionale associazione di questi 2 principi attivi permette di catturare l’acqua proveniente dal derma e di mantenere il livello idrico ottimale. Gli oli di Camelia e di Jojoba avvolgono le labbra in un velo anti-disidratazione mentre l’estratto di Padina pavonica favorisce la sintesi dell’Acido Ialuronico preservando così, giorno dopo giorno, la giovinezza delle labbra.

www.sisley-paris.com