La collezione di occhiali ECCELLENZE di Fielmann

Nell’anno del suo 50° anniversario, Fielmann presenta collezione ECCELLENZE, un nuovo tributo all’Italia, dove mestieri tramandati da generazioni vengono contaminati da innovazioni d’avanguardia, grazie alla persistenza delle piccole produzioni locali. Sviluppata dal designer italiano Marco Collavo, Vice president category management & purchasing del Fielmann Group, collezione ECCELLENZE si ispira alle diverse sfaccettature della zona del Valdobbiadene, terra natia del designer.

Collezione ECCELLENZE è la prima collezione Fielmann interamente realizzata in acetato bio based. Ognuna delle sei esclusive montature da sole, da donna e unisex, è un omaggio al paesaggio veneto, in cui i contrasti urbani, artistici e naturali si fondono in una perfetta armonia. Texture scultoree, create per incantare con il loro aspetto etereo e luminoso, ispirato all’eleganza dei marmi che decorano secolari ville palladiane. O ancora silhouette traslucide dal design industriale, contrapposte a shape classiche fregiate da intagli asimmetrici con effetto 3D. Una capsule dallo stile multiforme, con un’aura senza tempo e dal carattere contemporaneo. La palette di colori spazia dal giallo pastello al bordeaux intenso, fino ad arrivare a raffinate tonalità marmoree.

La collezione è stata prodotta nelle Valli del Cadore, culla dell’occhialeria per antonomasia, dove da generazioni vengono realizzati occhiali con lavorazioni tradizionali dove già 50 anni fa Fielmann si affidava alla sapiente abilità manuale degli artigiani per realizzare occhiali unici. La qualità della produzione italiana viene celebrata da collezione ECCELLENZE, grazie a immagini e video che immortalano un viaggio tutto italiano, tra natura di rara bellezza e opere rinascimentali.