L’arte del trattamento secondo Hair Rituel by Sisley-Paris

A seguito del successo dei suoi prodotti, il brand pluripremiato Hair Rituel by Sisley-Paris (nato nel 2018), ha creato un protocollo di trattamento eccezionale: Le Grand Soin Cheveux Régénérant, Restructurant. Si tratta di tutto il savoir-faire di Hair Rituel racchiuso in un grande trattamento intenso della durata di 1 ora e mezzo, dedicato al cuoio capelluto e alla fibra capillare. Un’esperienza unica tra stimolazione, benessere e relax.

Hair Rituel by Sisley offre attualmente una gamma di 16 trattamenti. La maggior parte di essi contiene concentrati di principi attivi, arricchiti con oli essenziali, minerali, vitamine e proteine, disponibili in due complessi. L’uno, rivitalizzante e fortificante, favorisce la vitalità capillare perché, se si vogliono mantenere dei bei capelli, è impossibile trascurare il cuoio capelluto. L’altro, ristrutturante, contribuisce a rafforzare la composizione proteica e lipidica dei capelli. Il Grand Soin Cheveux Régénérant, Restructurant abbina arte del massaggio e trattamento d’eccezione.

L’esperienza comincia con la presentazione dei prodotti scelti. Il viaggio inizia all’interno di una cabina individuale, sdraiati su un lettino per trattamenti talmente confortevole che si ha quasi l’impressione di fluttuare. Siamo a Casa Sisley, o per meglio dire Maison Sisley, uno spazio dedicato al piacere e al relax, un salotto che riflette la sensibilità artistica della famiglia d’Ornano. La Maison si trova nel cuore del leggendario Quadrilatero della Moda, in via Alessandro Manzoni, e si estende su 175 metri quadrati. In questo ambiente intimo e pieno di calore, la clientela viene accolta, prima o dopo i trattamenti, per una diagnosi personalizzata con una consulente della Maison. Tecniche di applicazione uniche, sviluppate con i migliori specialisti, si alternano poi a massaggi, impacchi di asciugamani umidi e bagni di vapore, in un’autentica coreografia, un’azione ininterrotta che ottimizza l’efficacia dei trattamenti.

Il segreto sta, in particolare, in una stimolazione di alcune zone del corpo individuando, attraverso specifici punti di pressione, i flussi di energia dell’organismo. Ispirato all’arte millenaria dello Shiatsu, questo rituale d’eccezione favorisce la vitalità e contribuisce a una sensazione di benessere unica.

Eseguiti con le dita, i palmi delle mani, i pollici o anche i gomiti, leggeri massaggi, frizioni e drenaggi vengono ad aggiungersi a pressioni più o meno intense sulla testa, sul collo, sulle spalle e sulla parte superiore della schiena. Le tensioni, così, si dissolvono grazie a un’esperienza unica al mondo, fonte di benessere assoluto, mentre i capelli si trasformano in una materia densa e brillante, dotata di una nuova giovinezza.

Il Grand Soin Cheveux Régénérant, Restructurant si compone di quattro fasi: qualunque sia la loro natura, cuoio capelluto e capelli risultano rivitalizzati, come ringiovaniti.

Il rituale inizia con i trattamenti preparatori:

Decontrazione del collo e delle spalle con un massaggio rilassante; le applicazioni diMasque Purifiant Avant-Shampoinge di Le Baume Restructurant Nourrissant dalle proprietà nutritive si combinano a pressioni e massaggi rivitalizzanti. Un’autentica coreografia, un’azione ininterrotta che ottimizza l’efficacia dei trattamenti.

In seguito, è il turno dei Trattamenti detergenti che, accompagnati da manovre energizzanti e poi rilassanti, esaltano i sensi con la loro schiuma morbida e leggera, delicatamente profumata.

Seguono poi i Trattamenti specifici, con l’applicazione diMasque Soin Régénérantassociata a gesti rivitalizzanti. La coreografia prosegue con impacchi con asciugamani caldi e bagni di vapore, per un benessere totale e una sensazione di profondo relax. Questa fase non sarebbe completa senza Le Sérum Revitalisant Fortifiant, un autentico elisir di giovinezza per i capelli.

E per finire, i Trattamenti di bellezza accompagnati da consigli personalizzati, conLe Spray Volume Corps & Densité,La Crème 230 e L’Huile Précieuse Cheveux, autentiche promesse di splendore e morbidezza.

Non serve dire “provare per credere” perché i benefici si vedono a occhio nudo, fin dalla prima seduta, e sono ancora più visibili con appuntamenti regolari. Con il passare dei mesi, i principi attivi “anti-età” migliorano l’equilibrio del cuoio capelluto e la bellezza dei capelli.

La boutique riunisce tutti i prodotti Sisley e del marchio Hair Rituel by Sisley, modello già adottato in tutto il mondo. Al centro della sala, una vasta consolle mette in evidenza le diverse collezioni di trattamento, mentre due “bar à parfums”, non lontani dalle linee di make-up, presentano le acque e i profumi della Maison.