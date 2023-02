La collezione A/I 2023 di Chiara Boni La Petite Robe vede in primo piano il nero

Chiara Boni La Petite Robe ha proposto per la stagione Autunno/Inverno 2023 uno stile essenziale e squisitamente elegante. La collezione si è concentrata su silhouette impeccabili e su una palette di colori concisa, focalizzata principalmente sul nero, illuminato da tocchi di bianco, azalea e da bagliori metallici.

In linea con il mood, accessori in pelle nera che vestono il corpo e maxi cinture con fibbie metalliche, che in un gioco di seduzione esaltano la precisione delle forme.

Donne sensuali hanno sfilato in passerella con i volti coperti da preziose velette per un tocco di mistero, amplificato dai grandi occhiali che hanno completato alcuni dei look. Scollature femminili, spalle accentuate e baschine caratterizzano la selezione di abiti realizzati nel tessuto elasticizzato e compatto caratteristico del brand. Il loro appeal femminile crea un intrigante contrasto con i completi sartoriali in velluto o in tessuti gessati.

Introducendo nella collezione una fluidità sensuale, il nuovo slinky jersey nero viene utilizzato per creare abiti drappeggiati, che accarezzano il corpo con raffinata eleganza, lasciandolo al contempo libero di muoversi. Cut-out e intrecci incontrano trasparenze seducenti ma sempre discrete. A rivelare il lato più glamour della collezione, lurex e paillettes aggiungono un festoso scintillio, che ritorna anche negli abiti drappeggiati in tessuti laminati dall’effetto metallico.