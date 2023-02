Scarpe da ginnastica: 5 modelli confortevoli per allenarsi in modo ottimale

Con l’avvicinarsi della bella stagione si intensifica il desiderio di prendersi cura di sé e del proprio aspetto.

Le temperature gradevoli e l’allungarsi delle giornate, inoltre, spingono a passare più tempo all’esterno, magari dedicandosi a una passeggiata nella natura. Che si stia progettando un allenamento all’aria aperta o si preferisca rimanere tra le mura domestiche, è importante dare la giusta importanza alla scelta dell’abbigliamento sportivo con cui allenarsi.

In particolare, è consigliabile orientarsi su calzature studiate appositamente per lo sport in quanto, grazie alle loro caratteristiche di ammortizzazione e di resistenza, aiutano il corpo a sopportare meglio le sollecitazioni causate dal movimento, riducendo anche il rischio di infortuni.

Running: quale scarpa da ginnastica scegliere

Chi pratica la corsa sa quanto importante sia la scelta della scarpa adatta. A seconda di quanti km si corrono ad ogni allenamento e alle proprie preferenze personali, è possibile scegliere fra diverse alternative.

Per quanto riguarda la platea femminile, guardando all’ampia varietà di modelli di scarpe da ginnastica da donna adatte alla stagione primaverile disponibili su portali come Mec Shopping, per praticare al meglio la corsa è possibile orientarsi verso le nuove proposte New Balance: si tratta di modelli in tessuto mesh con la suola realizzata in materiale EVA, pensato appositamente per garantire il massimo del supporto al tallone.

Gli uomini amanti del running, invece, possono optare per le proposte Australian, che presentano un’intersuola pensata per favorire l’ammortizzazione. Naturalmente va riposta grande attenzione nella scelta della scarpa da corsa anche per quello che riguarda i più piccoli: in questo caso, il consiglio è quello di scegliere tra le proposte primaverili delle nuove collezioni Nike e Puma.

Le scarpe da ginnastica per l’attività indoor

Negli ultimi anni il numero delle persone che hanno scelto di allenarsi in casa è aumentato in modo considerevole.

Grazie ai tanti programmi di training disponibili online, infatti, è possibile praticare yoga, pilates, affondi, flessioni e altri esercizi di tonificazione muscolare nella comodità della propria abitazione.

Per chi pratica queste attività sono consigliate soprattutto le sneakers senza lacci – o slip on – dotate di una cavigliera elastica che permette di indossare queste calzature in modo semplice e veloce.

In genere sono realizzate in tessuto traforato e presentano una suola antiscivolo caratterizzata da intagli di flessioni che rendono la scarpa particolarmente flessibile e comoda.

A questo proposito, tra le nuove proposte primaverili, risultano particolarmente interessanti le slip on Original Marines, disponibili in blu, grigio oppure total black, per quanto riguarda i modelli da uomo, oppure in total white e sempre in nero per quanto riguarda i modelli da donna.

Le sneakers perfette per camminare

Chi ama camminare all’aria aperta aspetta con impazienza la stagione primaverile per dedicarsi a lunghe passeggiate in mezzo alla natura.

Anche il walking, in ogni caso, merita di essere praticato con calzature adeguate, con cui sostenere al meglio il piede, così da evitare la comparsa di fastidi o dolori con il passare del tempo.

Il consiglio, in questo caso, è di orientarsi su modelli che garantiscono un supporto plantare adeguato e risultino al tempo stesso anche leggeri e traspiranti: ne costituiscono degli esempi le nuove proposte primaverili Adidas e Skechers, in grado di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, con calzature da donna, da uomo e per bambini.

Le scarpe da ginnastica più adatte per la palestra

Per scegliere la scarpa da ginnastica più indicata per la palestra è necessario considerare quale genere di attività si intende praticare maggiormente.

Le classiche discipline aerobiche come il tapis roulant, la cyclette e i corsi collettivi a base di musica, non richiedono calzature particolarmente tecniche, tuttavia è importante scegliere un modello che garantisca comunque una buona ammortizzazione.

Le nuove Skechers D’Lite da donna, per esempio, si distinguono per avere una tomaia in pelle con inserti in tessuto mesh e una pratica soletta realizzata in materiale Memory Foam che fornisce comodità e supporto all’arco plantare.

Gli uomini, invece, possono accompagnare gli allenamenti in palestra con le nuove Kappa KOMBAT GLINCH 2, che presenta una suola antiscivolo perfetta per aderire al meglio a ogni tipo di superficie, l’interno in tessuto e la caviglia imbottita.

Quali scarpe da ginnastica scegliere per giocare a padel

Negli ultimi anni il padel è uno sport che ha saputo conquistare il cuore di molti appassionati.

Simile al tennis ma meno impegnativo a livello aerobico, questa disciplina dev’essere praticata in appositi campi al coperto. Naturalmente, anche il padel sollecita fortemente tutto l’apparato muscolo-scheletrico e chi intende praticarlo deve dotarsi di una calzatura dalla suola sufficientemente ammortizzata.

Il modello Daisie di Lumberjack, per esempio, si contraddistingue per un inserto in air che fornisce protezione e stabilità. Disponibile nella colorazione rosa/nero oppure grigio/nero, presenta anche una soletta in Memory foam inserita lungo l’arco plantare.

Presentano il plantare in Memory foam anche le nuove sneakers Lotto da uomo con strappi, che favoriscono l’aderenza al campo di gioco grazie alla suola antiscivolo e un ottimo sostegno alla pianta del piede grazie al tallone rialzato.

Il successo del padel è trasversale e sta determinando il successo di questa disciplina anche tra i bambini: in questo caso, è possibile orientarsi verso le nuove proposte primaverili a marchio Diadora e Oms, tuttavia ricordando sempre che l’età indicata per avvicinarsi a questo sport è compresa tra i 7 e gli 8 anni.