Ringana Fresh Tinted Moisturizer

Il brand Ringana presenta Fresh Tinted Moisturizer 30ml per ottenere una pelle particolarmente omogenea e luminosa. Il delicato effetto colorante è dato da pigmenti minerali che si adattano a ogni tonalità della cute e correggono le piccole imperfezioni, gli arrossamenti e le macchie.

I principi attivi vegetali garantiscono un’idratazione immediata, affinano la grana della pelle e proteggono dagli influssi ambientali nocivi:

speciale complesso a base di zuccheri migliora l’idratazione cutanea grazie alla capacità di trattenere l’acqua nella pelle;

migliora l’idratazione cutanea grazie alla capacità di trattenere l’acqua nella pelle; mix di olio di semi di Cranberry, olio di Melagrana, olio di Sacha Inchi e burro di Tucuma rinforza la barriera cutanea;

estratto di Marrubio comune, estratto di foglie di olivo azione antiossidante.

Le formule di FRESH sono composte da soli principi attivi vegetali altamente concentrati e dal forte potere antiossidante che, insieme e solidali, amplificano l’azione. Data di scadenza: fondamentale per preservare l’efficacia del preparato. Sei mesi dalla produzione, tre mesi dall’apertura del prodotto per la massima sostenibilità. La texture è leggera come la seta. Disponibile in due tonalità.

