Dermask è la linea di maschere innovative firmate Dr.Jart+

L’innovativa linea di maschere Dermask by Dr.Jart+ sono realizzate in tessuto. Adatte ad ogni tipo di pelle, sono disponibili in un inedito packaging più compatto e una formula rinnovata, ideale anche per le pelli più sensibili. Queste maschere sottilissime, molto morbide e confortevoli sono state create con il concetto di un trattamento dermatologico che migliora la pelle all’istante.

Grazie alla loro consistenza setosa, le maschere aderiscono perfettamente alla pelle assicurando così l’assorbimento omogeneo e compatto dei principi attivi. La pelle risulta idratata e rivitalizzata sin dal primo utilizzo con effetti immediati e duraturi.

VITAL HYDRA SOLUTION

È la maschera ideale per donare un’idratazione ottimale, rafforzare la barriera cutanea e favorire una pelle rivitalizzata, idratata e dall’aspetto sano.

Ingredienti principali:

Aquaxyl: un ingrediente idratante brevettato a base di glucosio derivato dalla betulla e xilitolo. Dona alla pelle idratazione.

Acido ialuronico: contiene acido ialuronico a basso contenuto molecolare con un’eccellente capacità di assorbimento cutaneo. Dona un effetto ancora più idratante e rinforza la barriera cutanea.

Estratto di alghe: ricco di minerali, vitamine e aminoacidi, protegge la pelle e dona vitalità alla pelle secca e ruvida.

SOOTHING HYDRA SOLUTION

È la maschera lenitiva idratante realizzata con pregiata fibra di cellulosa che favorisce l’assorbimento dei principi attivi e dona alla pelle la massima idratazione e un effetto calmante.

Ingredienti principali:

Aquaxyl: un ingrediente idratante brevettato a base di glucosio derivato dalla betulla e xilitolo. Dona alla pelle idratazione.

Aloe vera: grazie alla sua azione idratante, lenitiva e antinfiammatoria favorisce il processo di rigenerazione della pelle e aiuta ad alleviare l’acne e le ustioni solari.

Fitoncide: ingrediente antisettico, anti-stress che previene i danni cutanei causati dagli agenti esterni.