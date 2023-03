Le nuove maschere di Biofficina Toscana

La linea premium di Biofficina Toscana, essenza più pregiata del brand, si amplia con due nuove proposte. Due maschere, create con gli stessi valori che hanno reso il marchio un raro esempio di impresa a catena di valore made in Italy. Valorizzazione territoriale e bio-diversità, sostegno ai produttori locali di materia prima, filiera corta e tracciabilità, qualità e sicurezza del prodotto certificato sono i principi che il marchio persegue senza sosta sin dalla sua fondazione.

Con le due nuove maschere, Biofficina Toscana ci conduce tra i giardini della lucchesia in cui si coltiva la Camelia japonica, fonte di attivi antiossidanti, rigeneranti e illuminanti per la pelle. Le due maschere, in cellulosa vegetale da fibre di uva, sono:

Maschera primer viso 25 ml, levigante, uniformante e illuminante. Perfetta per preparare la pelle al trucco.

25 ml, levigante, uniformante e illuminante. Perfetta per preparare la pelle al trucco. Patch occhi illuminante per distendere e uniformare la delicata zona perioculare.

A centro delle due formule 4 ml, il fermentato di camelia. Un estratto ricavato dalla fermentazione delle foglie attraverso un processo di trasformazione naturale degli attivi.

Una maschera primer ricca di sostanze antiossidanti e illuminanti per una pelle uniformata, idratata e compatta.

La Camelia toscana agisce in sinergia con:

Collagene vegetale: complesso di biopolimeri idrolizzati e gomma di acacia che mimano l’attività del collagene naturalmente presente nella pelle, migliorandone l’aspetto e l’idratazione.

Complesso idratante-lenitivo: ricchissimo di vitamina C, aiuta a neutralizzare i radicali liberi con azione antiossidante. Pigmento soft focus: pigmenti naturali che perfezionano l’incarnato donando un effetto levigato e attenuano le rughe.

Attivo seboassorbente: migliora l’aspetto della pelle regolarizzando la secrezione di sebo e aiutando a minimizzare i pori.

Oli bio di vinaccioli, jojoba e argan: ricchi acidi grassi e polifenoli, hanno proprietà antiossidanti ed emollienti. Oleolito bio di malva, altea e calendula: svolgono una funzione lenitiva e anti-rossori.

Succo bio di aloe: ricco di zuccheri, aminoacidi e saponine, ha proprietà lenitive-idratanti e svolge un effetto tensore. Consigli d’uso: applicare e lasciare agire per 15 minuti.

Una maschera per la cura del contorno occhi con mirati attivi idratanti-uniformanti ed elasticizzanti per una zona perioculare distesa, idratata e luminosa.

La Camelia toscana agisce con:

Acido ialuronico: dona idratazione profonda e mantiene la pelle elastica e morbida, sviluppa inoltre un effetto tensore e protettivo conferendo tonicità e compattezza.

Complesso borse e occhiaie: a base di olio di baobab, elicriso e brassica italica, agisce sulle cause del gonfiore e delle occhiaie.

Estratto bio di uva ursina: uniforma il colore della pelle attenuando le macchie scure.

Estratto di centella asiatica: ha proprietà elasticizzanti e tonificanti sui vasi sanguigni.

Consigli d’suo: applicare nella zona del contorno occhi, lasciare agire per 15 minuti.

www.biofficina-bt.com