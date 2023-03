Edilkamin&Co. porta il fuoco dell’innovazione alla fiera Italia Legno Energia

Edilkamin&Co., leader nella produzione di sistemi di riscaldamento a biomassa, annuncia la propria partecipazione alla fiera Italia Legno Energia, in programma ad Arezzodal 9 all’11 marzo.

Italia Legno Energia, iniziativa biennale nata dall’esperienza di Progetto Fuoco, manifestazione che da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento internazionale per il comparto dell’energia del legno, torna ad animare il polo fieristico aretino con le ultime novità di settore, legate dal fil rouge della transizione energetica, tema trasversale e mai come oggi attuale.

Fisiologica la partecipazione di Edilkamin&Co., da sempre in prima linea nello sviluppo di soluzioni di riscaldamento a biomassa, funzionali e sostenibili, capaci di abbinare design e prestazioni energetiche efficienti in un armonioso dialogo, anche estetico, fra tradizione e innovazione, con uno sguardo costante alle sfide del presente.

L’esposizione di Arezzo vedrà protagoniste novità Edilkamin a legna (stufe, inserti, stufecamino), caldaie a pellet e i prodotti del nuovo brand EK63, lanciato sul mercato in occasione dell’ultima edizione di Progetto Fuoco: prodotti intelligenti, dotati di un comparto tecnologico di assoluta avanguardia e di funzioni che consentono di ottimizzare il consumo di combustibile coerentemente alle proprie esigenze, riducendo al minimo le emissioni di CO2.

Soluzioni che permettono all’utente di ottenere il massimo comfort termico grazie alle tecnologie domotiche integrate che abbracciano possibilità inedite in termini di personalizzazione e programmabilità con importanti risvolti in termini di ecosostenibilità.

Il bilancio energetico nazionale attribuisce quasi il 70% dei consumi energetici in ambito domestico, al riscaldamento e al raffrescamento dei diversi ambienti, in inverno e in estate. Uno scenario che assume sempre maggior rilevanza alla luce dei recenti aumenti dei costi dell’energia e che spinge ad interrogarsi sempre di più sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

E la risposta, relativamente al riscaldamento invernale, come evocato dal payoff di Italia Legno Energia “Dal bosco al camino”, arriva dalle biomasse, fonti energetiche rinnovabili e di sicura affidabilità, compatibili con le tecnologie più avanzate: caratteristiche che rendono legna e pellet alleati cruciali e irrinunciabili per l’attuazione di una transizione energetica realmente sostenibile per tutti. Le biomasse rappresentano il fulcro della ricerca di Edilkamin&Co.

Un percorso avvincente, che culmina oggi in prodotti dall’elevato coefficiente innovativo ed estetico-decorativo, la soluzione ideale sia per chi desidera creare ambienti suggestivi e familiari, sia per coloro che scelgono un riscaldamento economico ed ecologico.