Ceramica Cielo amplia la collezione I Catini

Si chiama I catini ed è già un’icona. Di stile, eleganza e contemporaneità. Quella disegnata da Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano per Ceramica Cielo è una collezione che si fa notare, grazie a linee pulite e perfettamente armoniche e a un’inedita palette cromatica capace di valorizzare ogni ambiente. Ora I Catini si arricchisce di nuove soluzioni, che disegnano uno spazio sempre più personalizzato. Con tre bacinelle, due vasche, un piatto doccia e una coppia di sanitari sospesi si completa così la proposta, in grado di rendere il bagno uno spazio unico.

Con le ultime novità de I Catini continua il dialogo tra innovazione e tradizione, che da sempre contraddistingue il lavoro dei due designers. Ecco quindi le due nuove vasche freestanding della Collezione, Ottavia e Ofelia: appoggiate su una struttura con piedini in metallo, reinterpretano la baignoire. Dalle linee classiche ed essenziali la prima, la seconda è invece arricchita da un comodo schienale e un bordo che funge da pratico piano d’appoggio. Entrambe sono realizzate in LivingTec, un innovativo materiale studiato per soddisfare i più alti standard in termini di qualità e tecnologia, e possono essere declinate nelle finiture Bianco Matt, Brina e Arenaria.

La maestria del “saper fare” italiano e la capacità di plasmare la ceramica, che hanno contribuito a rendere Ceramica Cielo azienda trend setter nel settore, trovano la loro massima espressione nel piatto doccia Augusto. La sua forma semicircolare consente un’estrema flessibilità nel posizionamento lungo le pareti, mentre il bordo alto 20 cm coniuga funzionalità a un grande impatto estetico. Lo completa un’elegante struttura in metallo regolabile in altezza che consente di essere utilizzata sia in ambienti domestici di dimensioni tradizionali che in contesti dalle altezze più importanti. Disponibile nella vasta gamma cromatica de Le Terre di Cielo e de Le Acque di Cielo, Augusto diventa il protagonista della sala da bagno.

Il colore,leit motiv di tutta la collezione, gioca come sempre un ruolo fondamentale nel processo creativo di Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano. Una color attitude che torna anche nelle tre nuove bacinelle, proposte nella versione da appoggio. Tonde oppure ovali, disponibili in due dimensioni, presentano linee morbide che esaltano la plasticità del materiale ceramico, mentre i bordi eleganti con spessori sottili ne valorizzano lo stile.

Completano la collezione una coppia disanitari sospesi che riprendono le forme de I Catini, coniugando funzionalità, risparmio idrico ed efficienza igienica, grazie alla versione senza brida. La rivoluzionaria tecnologia Rimless 2.0.1, brevetto di Ceramica Cielo, permette anche di elevare la silenziosità dello scarico (+40%) rispetto ai sanitari tradizionali, ottimizzando il comfort acustico.

L’ampiezza della collezione rende I Catini una proposta ideale perambienti residenziali e contract. E rinnova la capacità di Ceramica Cielo di creare inediti oggetti di design, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di stile e personalizzazione.

