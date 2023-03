La Eye Expertise di Eisenberg

Il contorno occhi è una zona importante e delicata che richiede un’attenzione particolare. Qui la pelle appare più sottile e fragile e la zona ha necessità di trattamenti cosmetici specificatamente formulati. La Ricerca Eisenberg, con il suo spirito d’avanguardia, si è concentrata sul contorno occhi per sviluppare trattamenti in grado di rispondere ai vari bisogni della pelle. Per chi desidera rinfrescare, idratare, ridurre occhiaie o borse, rilassare, levigare le rughe, esiste una soluzione dedicata con i trattamenti Eisenberg in gel, texture in creme, maschere dedicate alla zona e skincare ad alta performance.

Per le prime rughe e pelli sensibili ecco Crème Contour des Yeux & Levres una crema lenitiva, anti-rughe e levigante per labbra e occhi, eccellente base per il trucco. La sua formula prevede un cocktail di oli di Semi d’Uva e di Acido Ialuronico dall’effetto anti-età, associati a Bisabolo e Estratti di Alghe Rosse e di Sambuco Nero per un’intensa azione calmante. Ideale anche per gli occhi sensibili. Si applica al mattino e alla sera sulla pelle perfettamente pulita picchiettando delicatamente sul contorno occhi per far penetrare il prodotto.

Per gonfiori e pelle disidratata Gel Contour des Yeux una formula specifica in gel dall’azione liftante e con un’efficace azione anti-gonfiore e anti-occhiaie. Questo trattamento decongestiona la zona interessata grazie all’Acqua di Fiordaliso e contrasta l’invecchiamento del contorno occhi con la vitamina E, l’Acido Ialuronico e gli Oli di Gemme di Grano e di Borragine. Eccellente base per il trucco. Si applica mattina e/o sera su pelle perfettamente pulita, facendo penetrare picchiettando delicatamente.

Per gli uomini Gel Contour des Yeux Homme una formula gel, liftante e idratante che contrasta l’invecchiamento del contorno occhi. Agisce efficacemente su borse e occhiaie apportando la massima freschezza. Un vero ricostituente epidermico high-tech, dalla texture decongestionante e fresca formulata con biosfere ricche di Vitamine A ed E e olii vegetali. Tra i suoi ingredienti, l’acqua di fiordaliso, noto per la sua azione lenitiva e calmante, in particolare per il contorno degli occhi. Ha anche virtù antinfiammatorie, decongestionanti, ammorbidenti e tonificanti. L’acqua proviene da fiori coltivati biologicamente, distillati a vapore.

Per pelli affaticate e devitalizzate Soin Sublimateur Linea Excellence trattamento contorno occhi in formula crema gel ad azione ultra performante globale per il contorno. Ideale per apportare una sensazione di freschezza e confort fin dalla prima applicazione. La Formula Tri-Molecolare® associata a Peptidi anti-età permette di trovare istantaneamente un aspetto della cute più levigato e compatto, mentre un drenante mirato attenua visibilmente le borse e le occhiaie. Soin Sublimateur stimola intensamente il rinnovamento cellulare, migliora visibilmente la compattezza e l’elasticità della pelle, riducendo adiposità e occhiaie per un contorno occhi subito più giovane e fresco. Si applica mattina e/o sera sul contorno occhi perfettamente pulito con leggeri massaggi e picchiettando. Ottimo base per il makeup.