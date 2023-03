Festa della Donna: la “Watery Woman” firmata Malo Cashmere

Per la Festa della Donna, Malo pensa a una “Watery Woman”, con la proposta di maglie realizzate in una sofisticata nuance azzurro acqua. Un colore simbolico: l’acqua è sinonimo di vita, di continuo mutamento. La donna come l’acqua ha la capacità di aggirare gli ostacoli che incontra, restando brillante. Acqua calma come un ruscello, acqua potente come un oceano. Malo pensa alla donna in azzurro “watery” per onorare le mille sfaccettature dell’universo femminile.

Maglie realizzate dalle donne per le donne. In molte fasi della produzione di Malo, infatti, troviamo solo donne: esperte magliaie, ricamatrici, artigiane dei filati più pregiati. Inoltre, alcune fasi di lavorazione vengono affidate a cooperative di sole donne che lavorano esclusivamente per Malo, in particolare nel Sud Italia, al fine di promuovere il lavoro femminile e l’interazione dei territori italiani come grande esempio di sapienza artigianale Made in Italy.

La proposta “Watery Woman” si compone di cardigan e maglie realizzate in super soft cashmere, un filato di cashmere contenente una minima percentuale di fibra poliammidica che serve a dare stabilità evitando torsioni. Essendo un filo a capo unico, la maglia pesa la metà rispetto a una maglia “comune” realizzata sulla stessa finezza, perché la fibra, estremamente leggera e dalla naturale elasticità, rende il capo, morbido, leggero, quasi impalpabile. Inoltre, queste maglie sono realizzate con la tintura in capo, un processo che consiste nel tingere il capo già confezionato, conferendo così un aspetto materico e una mano morbida. I capi sono arricchiti dalla tessitura effetto garza per un risultato di grande leggerezza, dalle finiture con lavorazione maglia rovesciata o links, caratterizzata da combinazioni di diritto e rovescio.

Le proposte “watery” in super soft cashmere fanno parte della collezione PE23 “L’Arte della Terra”. Una collezione che si ispira alla trasformazione e alla modellazione degli elementi, alla pazienza di chi lavora per creare bellezza. Suggestioni e paesaggi dalla culla dell’umanità, l’Africa, da dove ogni cosa ha avuto origine. Come un artigiano modella l’argilla per creare un raffinato vaso, le fibre dei materiali più preziosi sono lavorate dalle esperte maestranze per creare capi senza tempo. Le tradizioni degli intrecci Masai e i colori degli orizzonti sabbiosi della madre Africa prendono vita in capolavori artigiani che convivono con sostenibilità e stile eterno.