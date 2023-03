Salute e bellezza all’Alpenpalace Luxury Hideway & Spa Retreat

Rituali di bellezza olistica all’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat in Valle Aurina, Alto Adige. Con la nuova linea di lusso NIANCE, casa cosmetica made in Svizzera, la Spa dell’hotel a5 stelle offre ai suoi ospiti la possibilità di godere di trattamenti che garantiscono risultati duraturi e che hanno come obiettivo il raggiungimento del proprio equilibrio, dentro e fuori,e di garantire ringiovanimento e benessere a 360 gradi. Come spiega Jonas Mairhofer, direttore dell’Alpenpalace:

«Abbiamo scelto la linea NIANCE perché è stata creata in Svizzera , un luogo da sempre all’avanguardia nel settore della ricerca e dello sviluppo medico e cosmetico, oltre che molto somigliante all’Alto Adige per l’incredibile bellezza del paesaggio e della natura; inoltre siamo i primi in Italia ad averla introdotta nella proposta beauty & wellness della nostra Spa, perché vogliamo offrire ai nostri ospiti trattamenti che agiscano in profondità: la linea si avvale infatti anche di integratori con effetti visibili e duraturi, dentro e fuori».

La bellezza è solo superficiale, dicono. In realtà, il segreto della vera bellezza è nascosto in profondità. La chiave della purezza e della persistenza sta nella natura e anche la pelle fa parte di questo equilibrio. NIANCE ha adottato questo principio e ha sviluppato rituali di bellezza esclusivi ed olistici che vanno oltre la superficie della pelle.

Tra i numerosi trattamenti che NIANCE propone per Lei&Lui la Spa Alpin offre, tra gli altri:

Il trattamento intensivo per il viso (durata di 60 minuti) ha un’azione illuminante, rassodante e nutriente donando alla pelle un aspetto nuovo, fresco e chiaro, oltre ad avere la capacità di fornire un effetto levigante grazie alle vitamine presenti;

(durata di 60 minuti) ha un’azione illuminante, rassodante e nutriente donando alla pelle un aspetto nuovo, fresco e chiaro, oltre ad avere la capacità di fornire un effetto levigante grazie alle vitamine presenti; Il trattamento antietà e relax per il corpo (durata di 90 minuti) dona una nuova luminosità alla pelle grazie all’azione purificante e profonda del peeling. Inoltre, riduce la circonferenza dell’addome, dei fianchi e delle cosce, rimodellando e depurando tutto il corpo;

(durata di 90 minuti) dona una nuova luminosità alla pelle grazie all’azione purificante e profonda del peeling. Inoltre, riduce la circonferenza dell’addome, dei fianchi e delle cosce, rimodellando e depurando tutto il corpo; In esclusiva per Lui, la linea propone il trattamento rilassante antietà per il viso e per il corpo che garantisce un effetto tonificante e rivitalizzante (durata di 120 minuti).

NIANCE ha inoltre sviluppato, un sistema di tecniche studiate per le sedute in cabina che completano la proposta per la cura e la bellezza della pelle, grazie alla quale anche i clienti più esigenti trovano piena soddisfazione. Sin dalla prima seduta, infatti, la pelle appare ringiovanita, più fresca e compatta. Con il suo unico ed esclusivo Swiss Glacier Complex®, NIANCE attiva e stimola il naturale processo anti-invecchiamento.