Casio Vintage lancia il nuovo A1000BP

Casio Vintage rinnova e arricchisce la sua collezione di orologi Premium con un nuovo modello che esalta il design iconico ed inconfondibile della sua cassa quadrata grazie all’utilizzo di materiali ricercati, pattern a rilievo e finiture di pregio.

Casio Vintage, lo storico Brand giapponese di orologi da polso che negli anni ha reso l’orologio digitale non solo un oggetto iconico, ma un vero e proprio must have per tutte le generazioni, presenta il nuovo modello A1000BP che si contraddistingue per il suo design audace e colorway di impatto.

La collezione Premium, pensata per un pubblico attento ai dettagli che rendono unico ogni look, si rinnova con un modello dal look and feel strong e ricercato, impreziosito dal contrasto tra l’azzurro del quadrante e il pattern a griglia a rilevo sul bracciale. La cassa è in acciaio con finiture satinate e specchiate, il quadrante in azzurro fluo con la possibilità di retro-illuminazione rende questo modello un accessorio casual che però non passa inosservato.

A livello di prestazioni, la linea A1000BP assicura la funzionalità e praticità tipiche della filosofia Casio Vintage. Grazie ai tre pulsanti laterali è possibile accedere alle diverse funzioni: ora, calendario, allarmi, cronometro e retro-illuminazione per consentire una lettura ottimale del display in situazioni di scarsa luminosità.

A1000BP è l’accessorio ideale per gli amanti dei segnatempo fuori dagli schemi, e per chi ha fatto della cura dei dettagli il proprio stile di vita.