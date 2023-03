Reaching for the Stars. I 30 anni della Fondazione Sandretto a Palazzo Strozzi

Dal 4 marzo 2023 la Fondazione Palazzo Strozzi presenta Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye. Oltre 70 opere dei più importanti artisti contemporanei italiani e internazionali. Tra gli altri spiccano: Maurizio Cattelan, Cindy Sherman, Damien Hirst, Lara Favaretto, William Kentridge, Berlinde De Bruyckere, Sarah Lucas, Lynette Yiadom-Boakye.

Promossa e organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Reaching for the Stars esplora le principali ricerche artistiche degli ultimi decenni. Una costellazione di opere che invade tutti gli spazi di Palazzo Strozzi, dal Piano Nobile alla Strozzina, con una speciale nuova installazione per il cortile rinascimentale.

Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye. Nascita evoluzione e sviluppo futuro di una delle collezioni d’arte contemporanea più prestigiose d’Europa

Curata da Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, l’esposizione celebra i trent’anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo; una delle più famose e prestigiose raccolte d’arte contemporanea a livello internazionale, restituendone in modo aperto la varietà, l’evoluzione e il suo essere costantemente in progress.

Reaching for the Stars nasce infatti nella volontà di creare una piattaforma di sperimentazione e partecipazione in cui unire l’esposizione di opere della collezione; nuove produzioni create per la mostra; un ampio programma di attività e progetti con gli artisti protagonisti di talk e workshop; e numerose attività per coinvolgere il pubblico.

Media diversi alla scoperta dei grandi artisti che hanno segnato l’evoluzione dell’arte contemporanea a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila – Reaching for the Stars

Tra pittura, scultura, installazione, fotografia, video e performance, la mostra esalta il dialogo tra Palazzo Strozzi e l’arte contemporanea attraverso percorso alla scoperta delle grandi stelle dell’arte globale degli ultimi decenni. L’esposizione propone infatti un viaggio attraverso le opere di artisti che hanno segnato l’evoluzione delle pratiche artistiche tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo.

Lo fa affrontando tematiche diverse come: la sperimentazione dei linguaggi artistici; la figurazione e astrazione; l’identità e il corpo dal punto di vista sociale e politico; il ruolo e l’immagine della donna nella società di oggi; la riflessione sulla storia contemporanea tra collettività e individualità; attraverso riferimenti a eventi storici come l’11 settembre 2001 o le lotte per i diritti civili.

Leggi anche: DISCORIVOLUZIONE TRASFORMA IL PAC IN DISCOTECA PER MILANO MUSEOCITY