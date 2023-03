La linea Smart Filler firmata Rougj presenta un’importante inversione di rotta nel mondo skincare per ottenere risultati evidenti ed immediati senza ricorrere a trattamenti invasivi. Smart Filler è il trattamento antirughe che risponde istantaneamente alle esigenze di un viso stanco e affaticato con formule che contengono veri e propri concentrati di giovinezza allo stato puro. Si tratta di una linea unica nel suo genere; i suoi prodotti, infatti, grazie ai loro potenti attivi, svolgono una duplice azione, nel breve e lungo termine: agisce in pochi istanti, come un vero e proprio pronto intervento, affievolendo sensibilmente rughe e zampe di gallina, e in più continua a lavorare nel tempo, mantenendo la pelle levigata e distesa.

Crema viso 24H effetto plump Smart Filler 50 ml

Crema viso multi-azione per un trattamento antirughe completo. Aiuta a migliorare la compattezza della pelle di viso, collo e decolleté e riduce notevolmente l’aspetto delle linee di espressione e segni dell’età. Grazie ad un insieme innovativo di attivi, la crema agisce sull’epidermide in tre diversi step: nel breve termine, l’acido ialuronico presente in formula in tre differenti pesi, idrata la pelle in profondità; nel medio termine, l’acacia collagene e i glicosamminoglicani intervengono esercitando un’azione rimpolpante; nel lungo termine, Allantoina, Vitamina E, Burro di Karité e Pantenolo intervengono sul derma con un’azione rassodante e nutriente.

Maschera viso effetto Smart Filler 50 ml

Maschera viso ad azione esfoliante che idrata, illumina e affina la grana della pelle per una cute dall’aspetto sano e luminoso. La formula è ricca di acidi della frutta, dalle proprietà antiossidanti, che neutralizzano il grigiore della pelle spenta e aiutano a rallentare l’invecchiamento cutaneo. La texture fluida non appiccica e garantisce una luminosità immediata dell’incarnato.

Siero effetto Simil-Botulino Smart Filler 15 ml

Siero morbido e vellutato che, grazie alla presenza di argirelina nella formula, previene e attenua istantaneamente le rughe presenti nella zona del contorno occhi. Dopo pochi istanti dall’applicazione, riempie e affina le linee di espressione, distendendo i tratti del viso con un effetto tensore fino a 6 ore. Può essere applicato in due modi: come siero, prima dell’abituale idratante, per veicolare al meglio i principi attivi contenuti nella crema; dopo il make-up per ottenere un effetto simil-botulino. La texture leggera si assorbe rapidamente senza lasciare traccia, donando al viso un aspetto più rilassato.

Ritocco effetto filler Smart Filler 10 ml

Siero morbido e vellutato dall’azione riempitiva istantanea delle rughe, specifico per fronte e zona naso labiale. Dopo pochi istanti dall’applicazione, riempie e affina le linee di espressione, distendendo i tratti del viso con un effetto tensore fino a 6 ore. La texture leggera si assorbe rapidamente senza lasciare traccia, donando al viso un aspetto più rilassato. L’applicatore in penna lo rende un prodotto pratico, preciso e veloce.