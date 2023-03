Collezione donna A/I 2023-24 firmata Lanificio Colombo

Nella nuova collezione donna del Lanificio Colombo, si evince l’evoluzione della giacca Kate, icona del mondo femminile Colombo. Combinata con la soffice maglieria in Kid Cashmere, acquisisce un nuovo mood esclusivo. L’outfit, realizzato in Fibre Nobili, è originale nelle sfumature amaranto ottenute da una lavorazione fatta a mano dove l’abilità dei maestri artigiani rende speciale e unico ogni capo. La scelta del colore attinge alle straordinarie tonalità di colori caldi che la natura crea nelle montagna della Valsesia che circondano il Lanificio Colombo.

La Collezione Donna Outerwear è l’espressione della filosofia e dei valori del Lanificio Colombo. Il know how sartoriale ridefinisce le linee raffinate di cappotti e giacche in Cashmere double, in Kidwool e in Kid Cashmere. La maglieria si sviluppa in moderni outfits. Cardigan e maglioni over, dai punti ricercati, gonfi e avvolgenti, sono una valida alternativa al capospalla. Immancabili sono i raffinati sottogiacca in Kid Cashmere, Kid Wool 12.8 e cashmere seta. L’equilibrio cromatico dei bordeaux, marroni e amaranto esaltano i capi autunnali. Le ricercate tonalità dei grigi chiari e scuri abbinati agli azzurri enfatizzano le fibre preziose dei capi invernali.