Mediterranea Man, per celebrare tutti i papà

Il 19 marzo si avvicina e Mediterranea ha selezionato qualche prodotto dalla sua linea uomo per regalare una coccola speciale al papà a base di ingredienti di origine naturale e made in Italy.

Filo conduttore della linea: 4MEN COMPLEX, appositamente studiato per la pelle dell’uomo a base di luppolo, liquirizia, estratto di alghe rosse, rosa francese, pantenolo e mentolo a cui si aggiunge l’acqua di avena fermentata dalle proprietà idratanti e lenitive, ideale per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Ogni prodotto è poi arricchito con ingredienti specifici, per un’efficacia mirata e caratterizzato da una profumazione fresca e aromatica.

Man Schiuma da barba 150ml

Grazie a principi attivi idratanti e lenitivi mantiene la pelle morbida e idratata durante la rasatura. La texture soffice e cremosa aiuta a difendere la pelle dalle aggressioni della lama. Un gesto quotidiano che diventa un rito di benessere.

Man Olio barba 30ml

Disciplinante e nutriente, con estratto di jojoba e moringa. Un olio dal tocco satinato e piacevolmente profumato ideale per tutti i tipi di barba. Ricco di oli vegetali, nutre e ammorbidisce la barba contrastando l’effetto crespo. Dona lucentezza senza appesantire. Indispensabile per avere una barba sempre curata.

Man Detergente 3 in 1 200ml

Per barba, viso e capelli, con estratto di alghe marine. Un prodotto di pratico utilizzo che da un lato rimuove a fondo le impurità dalla barba donando morbidezza e idratazione e dall’altro deterge con delicatezza viso e cuoio capelluto lasciando la pelle purificata e i capelli profumati, forti e sani.

Man Crema viso anti-aging 50ml

Idratante e ant-ietà, con acido ialuronico, aiuta a contrastare la formazione di rughe profonde, migliorando l’elasticità e la tonicità della pelle. La sua texture piacevolmente leggera si assorbe in un attimo.

Man Shampoo Doccia 200ml

Rivitalizzante, con estratto da alghe marine. Ideale per detergere in un solo gesto corpo e capelli. La sua formula delicata è pensata per lavaggi frequenti e arricchita da ingredienti idratanti, lenitivi e ristrutturanti che mantengono la pelle morbida e i capelli forti e disciplinati. La soffice schiuma dal fresco profumo aromatico assicura una intensa sensazione di benessere.