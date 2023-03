L’Elicriso dell’Isola d’Elba by Biofficina Toscana

Ricco di proprietà dermopurificanti, protettive, rigeneranti ed emollienti, l’elicrisio dell’Isola d’Elba entra nella linea dedicata all’uomo di Biofficina Toscana. Prodotti specifici per la cura di viso, corpo, barba e capelli dall’intenso aroma di note legnose. Un’ottima idea per celebrare la festa del papà.

Balsamo barba note legnose con Elicriso bio dell’Isola d’Elba 100ml

Un balsamo pensato per ammorbidire la barba con olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio dalle proprietà emollienti e altri fattori ammorbidenti-idratanti quali urea, pantenolo e succo di aloe. Nella formula anche stratti biologici lenitivi di elicriso, malva e achillea.

Crema Viso note legnose – Idratante, con Elicriso bio dell’Isola d’Elba 50ml

Una crema dalla texture leggera, pensata specificatamente per la pelle dell’uomo, a base di estratto di elicriso bio toscano con proprietà dermopurificanti, protettive e riparative. In sinergia all’elicriso, estratti bio di passiflora, malva, calendula e olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio dalle proprietà antiossidanti, emollienti e restitutive potenziate dalla presenza di squalano e vitamine.

Doccia Shampoo note legnose – Detergente multiuso, con Elicriso bio dell’Isola d’Elba 200ml

Detergente 3 in1 per viso-corpo-capelli e barba con delicati tensioattivi di origine vegetale. Contiene estratto di elicriso bio toscano con proprietà dermopurificanti, lenitive, protettive-rigeneranti ed emollienti. Completano la formula estratti di pino, ginko biloba, avena ed equiseto. Ideale per una detersione rinfrescante per idratare e rivitalizzare pelle, barba e capelli.

