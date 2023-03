Scappini Home presenta la prima Next White Capsule 2023, disegnata da Cristina

Bernacchi. Una collezione capace di risolvere tutte le esigenze di arredo, presentata in una

ampia gamma di bianchi, con i toni morbidi, caldi e leggeri del titanio, del bianco

perla, del miele, con cenni in lieve contrapposizione di castagna chiaro, sostenuto

dalla nota forte del cuoio dark e sottolineato dal grigio tenda; illuminato inoltre dalle

venature oro e viola del marmo Calacatta, che dialoga con i toni caldi dell’ottone e

con alcuni accenti di nero ebano.



La nuova Next White Capsule 2023 comprende poltrone e divani, consolle e tavoli,

sedie, tavolini, lounge bar, base Tv, toilette, libreria e letto: una nuovissima alcova

dalla avvolgente testiera, un volume ampio e leggero dagli snelli piedini con puntale

in ottone. Tutta la proposta è costituita da elementi strategici che formano un abaco

articolato, dove le onde del canneté si interfacciano con i puntali in titanio e ottone,

con l’alternanza di superfici lucide e opache, nella sinfonia materica di cui è

composta.

Sono infatti, marmo, legno, specchio, vetro laccato, titanio e ottone,

lacca e tessuto, le componenti di questa Collezione che dà vita ad un universo

avvolgente e riposante, declinato nei toni morbidi dei bianchi e di quelli naturali

della sabbia e dei legni lavati dal mare. Interamente presentata nella gamma dei toni naturali chiari, la Next White Capsule 2023 può essere declinata nelle dodici varianti RAL della collezione Next.