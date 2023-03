U.S. Polo Assn. presenta la collezione SS 2023

La nuova collezione SS 2023 di U.S. Polo Assn. coniuga lo stile e l’eleganza del marchio celebre per il doppio cavallo con la capacità di interpretare le evoluzioni del settore sportivo e fashion. Il carattere forte e deciso dello sport del polo si riflette nella linea calzature che, stagione dopo stagione, fonde la tradizione americana con i nuovi trend contemporanei.U.S. Polo Assn. amplia la collezione footwear e introduce alcune importati novità per la prossima stagione SS 2023.

Il modello premium ELITE torna a calcare la scena grazie ad un design rinnovato nella forma e all’introduzione di nuovi colori per lui e lei. La tomaia è sempre in pelle mentre la suola in gomma leggera EVA è caratterizzata da uno stabilizer bicolore. Un nuovo ingresso nella collezione è dato da ETHAN, un modello dalle forme arrotondate, di chiara ispirazione running con fondo leggero in cutting dye.

Novità importanti invece per BRYANA woman e BRYAN man, una sneaker essenziale dal fondo cassetta e suola effetto used che le conferisce un aspetto vintage. La curiosità è data dalla nuova tecnologia della laseratura che disegna il celebre logo del doppio cavallo creando un piacevole contrasto nella tomaia. Colori accesi a frizzanti vivacizzano invece SETH, una running per lui e lei, che richiama la tendenza outdoor grazie all’utilizzo di dettagli tecnici tipici delle calzature per professionisti.Nuovo design anche per SOFIA, una running super comoda realizzata con una suola leggera e in gomma Eva. Perfetta per essere indossata durante tutta la giornata.

Un’ondata di colore per MAREW, la nuova sneaker woman in canvas dai colori pastello e dalle grafiche psichedeliche che celebra il Pride Month. Giugno infatti è il mese in cui si promuovono con particolare sensibilità l’autoaffermazione, la dignità, l’uguaglianza della comunità LGBTQ+. Per farlo anche U.S. Polo Assn. si è unita alle tantissime iniziative di maison e brand che ogni anno colorano d’arcobaleno lo streetwear donando alle loro creazioni una nuova veste e avvalorandone la causa.

La collezione si completa inoltre di calzature più classiche ed adatte alle occasioni più formali come LENDL per lui. Una scarpa destrutturata e comodissima perfetta sia per il lavoro che per il tempo libero. Il fondo è leggero e la tomaia in morbidissima pelle scamosciata.La collezione donna si caratterizza invece per un’amplia scelta di sandali di varie altezze e colori. Accanto agli iconici bianco, blu e rosso spuntano anche beige, verde e rosa pastello.Novità di questa stagione è il sandalo LINDA, un essenziale rasoterra realizzato in pelle e disponibile sia in infradito che in raffinata ciabattina.

Non mancano inoltre modelli più sportivi e casual come GLORY e i classici senza tempo AYLIN e ALYSSA. La collezione KIDS di U.S. POLO ASSN. si rinnova e si amplia con tante proposte adatte ad ogni occasione e stile, dalla scuola alle gite fuori porta. Anche i più piccoli possono scegliere tanti modelli ispirati ai colori tradizionali del brand americano, ma anche tonalità più fantasiose e divertenti.La collezione Kids è dominata oltre che dal colore anche dalla leggerezza. I modelli 100% in ecopelle come HELIOS e ECROK sono caratterizzati da una suola super leggera e comoda che non stancherà i piccoli di casa nelle loro imprese quotidiane.

