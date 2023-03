Interpretazioni di una fragranza unica come Coco Mademoiselle de Chanel

Coco Mademoiselle de Chanel è un profumo inatteso che ha ricevuto un’accoglienza straordinaria. Una composizione costruita intorno alla freschezza degli agrumi e all’ondata sensuale di un patchouli epurato. Un profumo boschivo di una nuova epoca, rinnovato, frazionato e raffinato, che sulla pelle rivela soltanto il suo cuore vibrante. Creato per le donne irriverenti che prediligono l’eleganza, Coco Mademoiselle è la nuova frontiera della seduzione. Questa fragranza unica e singolare è disponibile in diverse interpretazioni, tutte irresistibili. Ognuna di esse definisce un momento di piacere profumato per ogni donna, da indossare ogni giorno e nei momenti più straordinari.

L’ESTRATTO

I fiori delicati si esaltano a vicenda in una sensualità luminosa, arricchita dagli accenti preziosi dell’iris pallida. È il profumo ambrato, sensuale e voluttuoso per eccellenza. Tutto il savoir-faire di CHANEL Parfumeur in una concentrazione dalla ricchezza estrema.

PROFUMO

Coco Mademoiselle Eau de Parfum è il profumo di una donna audace, libera. La doppia personalità della fragranza si esprime attraverso l’incontro tra la freschezza degli agrumi e la sensualità del

patchouli. L’essenza luminosa dell’arancia è vivace e frizzante. Un cuore chiaro e trasparente svela l’accordo di rosa e gelsomino. Gli accenti epurati di patchouli e vetiver esaltano una composizione olfattiva ormai divenuta iconica. Inaspettata all’epoca, è oggi imprescindibile.

ACQUA DAL PROFUMO INTENSO

Un cuore di rosa e gelsomino è avvolto dalle note calde del patchouli d’Indonesia. Le note di arancia di Sicilia e bergamotto di Calabria sono rese ancora più intense. E per un tocco di magnetismo in più, l’essenza di patchouli è presente in proporzioni ancora maggiori, associata all’assoluto di fava tonka e di vaniglia del Madagascar.

ACQUA PRIVATA

La freschezza degli agrumi, l’energia del patchouli: una tensione che diventa passione. Coco Mademoiselle L’Eau Privée evoca la luminosità dell’arancia e la morbidezza dell’accordo fiorito di assoluto di gelsomino e di petali di rosa, arricchito dalla delicatezza delle note di muschi bianchi.

PROFUMO PER CAPELLI

Coco Mademoiselle profumo per capelli rivela a ogni movimento la fragranza emblematica della raffinatezza assoluta, per un ricordo delicato ed etereo.

OLIO PER IL CORPO

Coco Mademoiselle olio per il corpo avvolge la pelle in una consistenza fine e setosa, lasciandola delicatamente profumata e incredibilmente satinata. Reinterpretato in una formula nuova e ancora più sensoriale, questo olio idratante si vaporizza sul corpo per intensificare il ricordo sensuale di Coco Mademoiselle.

E il nuovo volto di Coco Mademoiselle è la giovane attrice canadese Whitney Peak. E’ l’incarnazione odierna di una giovane Gabrielle Chanel: una donna che, all’età di 20 anni, son solo stava trasformando la narrazione dell’essere donna, ma stava già diventando la donna, l’innovatrice, l’icona che avrebbe cambiato il mondo della moda e della bellezza.

Il rapporto tra Whitney Peak e Chanel è in continua evoluzione. Infatti, da Ambasciatrice della maison per il mercato statunitense a musa della campagna per la borsa Chanel 22, e ora nuovo volto della fragranza Coco Mademoiselle.

www.chanel.com