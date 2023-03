La primavera secondo Pandora

Con l’arrivo della primavera 2023, Pandora introduce nella collezione Pandora Moments nuovi charms che celebrano il calore del sole, la gioia nell’aria e la leggerezza del nostro umore in questo speciale periodo dell’anno. Dalla quiete dell’inverno alla speranza della primavera, i nuovi design parlano della bellezza effimera che questo cambio di stagione porta con sé. Rondini con Pietre

Blu taglio rotondo brillante sono pronte a librarsi nel cielo, mentre i charms a forma di piuma brillano nella loro placcatura in oro rosa 14k. Anche il charm coccinella, tra i più venduti di Pandora, è stato rivisitato e per la prima volta viene decorata una pietra trasparente – che compone il corpo della coccinella color rosso brillante – con dettagli a punto smaltati neri. È tutto pronto per essere indossato su un altro pezzo forte della collezione ‘23, il bracciale a maglia geometrica Pandora Moments.

Lanciato all’inizio dell’anno, questo nuovo bracciale è dotato di una chiusura a cuore e di un’innovativa catena così da offrire un nuovo modo di raccontare la propria storia.

I VP Creative Directors di Pandora, A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, commentano: “Quando arriva la primavera, tutto intorno a noi cambia. Basta chiudere gli occhi per sentire che la primavera è nell’aria. Con questa collezione volevamo catturare questa sensazione, quella delle giornate che si allungano e del sole che splende più luminoso e più caldo. Volevamo anche catturare le emozioni che accompagnano questa sensazione: la leggerezza dell’essere, la speranza per i giorni a venire e la sensazione di libertà”.

Mentre la primavera ci circonda offrendoci nuove possibilità, Pandora riflette i primi raggi di sole con 14 nuovi design, rifiniti a mano in argento sterling 925 o placcati in oro rosa 14k. Ogni pezzo della collezione Pandora Moments rifletterà il cambiamento dell’aria.