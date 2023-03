L’Hotel 5 stelle più innovativo di Napoli si chiama Romeo

ROMEO Napoli è un luxury hotel cinque stelle dal design eclettico e contemporaneo situato in una posizione privilegiata con vista sullo scintillante Golfo di Napoli, sul vivace porto e con un ineguagliabile panorama di Capri, Sorrento e del Vesuvio sulla linea dell’orizzonte. Sede storica della Flotta Lauro del comandante Achille Lauro, questo prestigioso edificio in vetro e acciaio che risale al secolo scorso e ubicato all’interno dell’iconico centro storico della città è stato interamente riprogettato dal famoso architetto giapponese Kenzo Tange.

L’hotel offre 79 camere e suites, ognuna delle quali si affaccia sul Golfo, sul vicino porto o sulla colorata città di Napoli.

Romeo si distingue, inoltre, per la sua collezione privata di opere d’arte: più di 100 installazioni presenti all’interno dell’hotel tra opere di arte contemporanea, fotografie originali, oggetti d’antiquariato e modernariato e collezioni di artisti del calibro di Mario Schifano e di Andy Warhol.

Dalla cucina gourmet e creativa del ristorante stellato Il Comandante, guidato dall’ Executive chef Salvatore Bianco, alla scoperta di oltre 1500 etichette nella cantina dei vini: gli ospiti possono gustare una vasta gamma di offerte culinarie, tutte con la migliore vista sul Golfo.

Gli ospiti in cerca di relax possono rifugiarsi nella lussuosa spa della struttura, ROMEO The SPA by Sisley Paris, uno spazio esclusivo di 1000 mq che incorpora le più avanzate tecnologie per il benessere, tra cui una Stanza del Sale, vasca Airpool, sauna Finlandese, frigidarium, bagno turco e un percorso Kneipp.

Per cominciare, gli ospiti possono scegliere tra una sauna a infrarossi con pareti di acqua salata a 45°, sauna finlandese a 80° o bagno di vapore a 50°. Gli ambienti caldi aumentano la temperatura corporea, il processo di sudorazione e il battito cardiaco, o scegliere tra il frigidarium a cascata di ghiaccio, la doccia emozionale con pioggia tropicale (acqua fredda) e la jacuzzi con cascata di acqua fredda. La temperatura fredda restringe i vasi sanguigni, diminuendo il battito cardiaco.

L’area relax, invece, è il luogo in cui il corpo e la mente vengono indotti in uno stato di puro relax per 15 minuti. Avvolti in accappatoio, gli ospiti devono sdraiarsi sulla chaise longue e coprirsi caviglie e piedi con asciugamani. Questa fase è molto importante perché ripristina il perfetto equilibrio psicofisico dopo le stimolazioni corporee provocate dai precedenti scambi termici.

Gli ospiti di ROMEO The SPA by Sisley Paris sono invitati a tenere a mente tre semplici parole: calore, reazione e relax e quindi l’alternanza di ambienti caldi e freddi seguiti da una fase conclusiva di relax. Grazie a questa successione tra calore e reazione, il corpo compie una sorta di ginnastica vascolare, stimolando il metabolismo e migliorando le difese immunitarie. Un team di esperti terapisti è a disposizione per proporre i massaggi, i trattamenti corpo e viso Sisley Paris più adatti. Ci sono sette cabine adatte a trattamenti individuali o di coppia.

E ancora, un trattamento terapeutico firmato ROMEO The SPA by Sisley Paris è l’haloterapia (dal greco “halòs” che significa sale), un procedimento che consiste nel respirare all’interno di un ambiente ricco di sale, prenotabile in sedute da 35 minuti. La stanza del sale è un’oasi di puro sale, con pareti, pavimento e soffitto ricoperti di candido sale mantenuto a temperatura e umidità costanti, che lo rendono ideale per lenire, rilassare e disintossicare. Una seduta equivale a 2-3 giorni di esposizione al mare, grazie all’ elevata quantità di cloruro di sodio micronizzato. L’aria salmastra ha un effetto antibatterico e antinfiammatorio su tutto il tratto respiratorio, diminuendo l’edema della mucosa, migliorando la funzionalità polmonare e aprendo le vie respiratorie. Inoltre, la terapia del sale fornisce un concreto sollievo dai sintomi di problemi dermatologici. C’è anche il Percorso Kneipp, una nuova e rivoluzionaria terapia in cui gli ospiti camminano a piedi nudi, in modo alternato, immergendo le gambe fino all’altezza del polpaccio in spazi caldi e freddi per garantire una migliore circolazione. Pertanto, il percorso Kneipp offre una migliore irrorazione degli organi, dell’epidermide dei centri nervosi, garantisce la stimolazione e il rafforzamento del sistema immunitario. Lo spazio comprende anche un centro fitness all’avanguardia dotato di attrezzature e tecnologia Technogym. Dalla manicure e pedicure all’epilazione, Beauty by ROMEO The SPA by Sisley Paris offre i servizi di un vero salone di bellezza all’interno della lussuosa cornice di un hotel a cinque stelle. E al decimo piano, una piscina a sfioro – la prima ad essere stata costruita all’ultimo piano di un hotel a Napoli -, un solarium con lettini e cabanas per rilassarsi dopo un tuffo e un lounge bar per degustare un aperitivo scelto dall’innovativa e creativa drink list o per provare l’esclusiva proposta gourmet. Luogo di ritrovo di viaggiatori e manager da tutto il mondo, è perfetto per una pausa dalla quotidianità e per rilassarsi circondandosi di bellezza.

www.romehotel.it