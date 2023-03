Design Italy supporta il mondo della fotografia contemporanea

Mai come oggi il settore della creatività cerca nuove strade per comunicarsi, allargare il mercato e raggiungere clienti. La tecnologia sta giocando un ruolo importante in questa partita. Anche l’Italia difende il suo spazio nella geografia globale del settore e si è organizzata per poter godere di queste nuove opportunità. Tra le prime realtà nazionali ad attivarsi c’è Design Italy, il marketplace riservato alla vendita di prodotti di design e della creatività italiana.

Partito commercialmente a fine 2020, la piattaforma digitale opera oggi sui mercati di 100 Paesi, presentando 140 brand tra grandi nomi (Cassina, Driade, Poltrona Frau, Martinelli Luce) e creativi indipendenti. Dalla sua nascita Design Italy ha riservato uno spazio all’arte mettendo a catalogo una piccola selezione di lavori di fotografi italiani.

“Un esperimento positivo che ci ha spinti ad ampliare il catalogo e a maturare l’idea di stringere un’alleanza con realtà autorevoli, in grado di portare il loro know-how specifico nel nostro mondo” – spiega Roberto Ferrari, fondatore di Design Italy.

La vendita di fine art sui canali online è in costante aumento. I numeri lo confermano. Secondo l’autorevole Survey of Global Collecting in 2022 di Art Basel e UBS, ben il 37% dei collezionisti high-net-worth – ovvero i privati facoltosi coinvolti nel sondaggio UBS – dichiara di apprezzare modalità di acquisto online.

In quest’ottica è iniziata una prima collaborazione con MIA Fair nel 2022, che è sbocciata quest’anno in una vera e propria partnership. Design Italy è diventato infatti l’e-commerce ufficiale dell’edizione di MIA Fair 2023 (23-26 marzo). MIA Fair curerà la sezione dedicata alla fotografia sulla piattaforma, selezionando artisti emergenti e nomi consolidati tra quelli proposti dalle sue gallerie. Le opere saranno in vendita in modo permanente, presentando un catalogo di nomi che andrà ad arricchirsi via via durante l’anno. La piattaforma, dal canto suo, permetterà a questi lavori di arrivare all’attenzione di appassionati e collezionisti in oltre 100 Paesi del Mondo.

Ph MALENA MAZZA

Design Italy seguirà anche la parte logistica, dalle spedizioni worldwide alla customer care, servizi in cui è altamente specializzata. Questa formula permetterà di cancellare la distanza fisica tra acquirenti e gallerie e di contattare un pubblico nuovo, magari di giovani collezionisti, più propensi a comprare opere dai loro dispositivi tecnologi senza doverle vedere prima di persona. Per celebrare questa intesa, durante i giorni della Fiera, Design Italy sarà presente in due spazi di Superstudio Maxi. Nella zona bar e Lounge saranno presentati, con un curato allestimento, elementi d’arredo disponibili sull’e-commerce firmati da Serralunga, BBB e Fas Pendezza. Inoltre, nell’area espositiva Design Italy sarà presente con uno stand nel quale sarà esposta su un grande lightbox una fotografia di Malena Mazza.

www.designitaly.com