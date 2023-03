Proteggere il microbioma cutaneo con la VITAL HYDRA SOLUTION di Dr.Jart+,

Lo sapevate che sulla nostra cute vive un ecosistema di microrganismi la cui funzione è quella di apportare benefici straordinari alla pelle e mantenerla in equilibrio costante per garantire il suo benessere? Questo ecosistema si chiama microbioma, può contenere fino a 1000 specie di batteri buoni e diversi, e varia da persona a persona. La sua funzione è quella di rinforzare la protezione della pelle dalle aggressioni degli agenti e dei fattori esterni, contribuendo alla riparazione della barriera cutanea. Per soddisfare questa esigenza, Dr. Jart+ propone la linea Vital Hydra Solution formulata con l’esclusiva tecnologia coreana del microbioma che agisce sull’aspetto della cute e contribuisce a bilanciare il livello del microbioma cutaneo garantendo una pelle dall’aspetto sano e idratato.

La linea Vital Hydra Solution si compone di 3 prodotti formulati per un’idratazione profonda di viso e contorno occhi: Vital Hydra Solution Biome Essence è una lozione tonica che rinfresca istantaneamente e stabilizza velocemente la pelle disidratata e stanca. La formula è arricchita con Intensive Blue Shot una super scarica di Vital Aid complex, per restituire vitalità e un aspetto sano e luminoso al viso.

Vital Hydra Solution™ Biome Water Cream, la crema-gel che idrata istantaneamente regalando una piacevole sensazione di freschezza alla pelle, grazie all’acido ialuronico che attiva i principi nutritivi per donare maggiore densità d’idratazione cutanea e favorire un microbioma cutaneo sano. Vital Hydra Solution Biome Eye Cream, il trattamento occhi che idrata e riequilibra il microbioma naturale della pelle, illumina e energizza l’area del contorno occhi e ne riduce i segni visibili dell’invecchiamento.