Anniversary MORE e Yellow le nuove collezioni di gioielli Recarlo

Anniversary MORE è una collezione dedicata all’amore per la vita. I designer della Maison valenzana Recarlo, hanno creato una nuova proposta di anelli, sedici interpretazioni di verette con i diamanti naturali, pensate per essere indossate e abbinate in libertà, una sull’altra, moltiplicandone il potere seduttivo. Linee semplici, ritmi regolari, contrasti d’oro bianco e giallo, diamanti rotondi, taper e baguette sono gli elementi di design che contraddistinguono Anniversary MORE e fanno di questa Collezione un inno al glamour.

Portare più anelli insieme oppure uno su ciascun dito della mano consente di esprimere il proprio stile al massimo delle potenzialità, in maniera moderna, personale e unica. L’oro bianco e l’oro giallo “sunset gold” degli anelli e l’inconfondibile castone a cuore, preso in prestito dall’iconica collezione Anniversary, si abbinano a diamanti naturali per creare esplosioni di luce che non passano inosservate.

Le verette di Anniversary MORE sono nate per essere abbinate al solitario con diamante rotondo della Collezione Anniversary e con il solitario con diamante a cuore di Anniversary Love. La loro forma aperta è progettata per affiancare l’anello in un abbraccio perfetto creando una continuità visiva abbagliante. Anniversary MORE con uno stile pulito, minimal ed elegante, rompe gli schemi della veretta tradizionale per una proposta più audace.

La linea Yellow di Recarlo realizzata con il suo “sunset gold”, un oro che ricorda la calda luce del tramonto, abbinata ai diamanti bianchi inaugura una nuova stagione: il ritorno del metallo degli dèi. L’oro giallo, in questa particolare tonalità, fa risplendere di nuovo stile i gioielli più iconici delle Collezioni Anniversary e Anniversary Love, intercettando il gusto delle donne più attente alle ultime tendenze. La linea Yellow è una dedica appassionata alla fine jewellery che, grazie alle nuove proposte di verette, bracciali, orecchini e girocolli, reinterpreta la gioielleria bridal e la supera attraverso un nuovo stile.

Recarlo Yellow esprime energia e vitalità. La Maison, attraverso una minuziosa ricerca, sceglie una nuance unica e inimitabile di oro giallo che trasmette tutta l’intensità di un momento romantico e passionale. Nella proposta troviamo dei nuovi hoops leggeri, dal design minimal, per giovani donne audaci che desiderano brillare conservando un look informale. I nuovi tennis in oro giallo e diamanti si mixano perfettamente a quelli bianchi consentendo di personalizzare il proprio stile.

Girocolli con diamante a cuore, girocolli più lunghi con diamanti rotondi, oro giallo, bianco, sono proposte diverse da regalare e regalarsi. E perché non indossarli tutti insieme grazie ad un sapiente layering? Così da brillare di uno stile ancora più nuovo e personale. La classica veretta, simbolo degli anniversari, nella nuova versione si trasforma in un gioiello glamour. Infine gli emblematici solitari dalle forme delicate con il castone a cuore, vengono esaltati dalle sfumature calde dell’oro giallo in abbinamento ai diamanti bianchi naturali. Le nuove proposte diventano accessori preziosi da poter indossare insieme, per uno stile decisamente contemporaneo.