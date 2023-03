Rougj e Liu Jo insieme in una nuova collezione make-up

Moda e bellezza si muovono spesso nella stessa direzione, come parti complementari non solo del look ma della personalità. Tra i progetti di co-branding che riguardano questi due ambiti spicca la collaborazione tra il marchio cosmetico Rougj, l’evoluzione della bellezza in farmacia, e Liu Jo, il brand premium del fashion italiano. Una collaborazione che dà vita ad una nuova collezione make-up ROUGJ x LIU JO dal carattere glam unico, composta da una collezione divisa in due segmenti: Armonia dei Colori e Stili.

Due marchi riconosciuti a livello internazionale che decidono di creare un nuovo progetto che non si esaurisce in una capsule collection, ma che ha un’ambizione più grande: dare alle donne la possibilità di esprimere tutte le sfaccettature del proprio essere glam anche attraverso il make-up.

Antonio Pirillo, CEO di Rougj ci spiega la visione di questo progetto: “L’obiettivo della partnership è unire per la prima volta due mondi affini: beauty e moda, con una linea make-up in grado di sedurre ed esaltare la bellezza a 360 gradi. Inoltre, nella nostra visione ci sono altri due obiettivi: portare in modo concreto il mondo della moda in farmacia e, allo stesso tempo, introdurre la ricerca scientifica e la sicurezza tipiche di Rougj nel mondo Liu Jo. Questo primo lancio è sicuramente la traduzione concreta di questa filosofia di pensiero.”

“La moda così come il beauty sono un riflesso della contemporaneità, un modo per raccontarsi e per esprimere tutte le sfumature del proprio essere. Liu Jo da sempre vuole ispirare le donne e accompagnarle nel loro quotidiano e non solo. È la stessa volontà che ci accomuna a Rougj: quella di dare alle donne uno spazio per giocare con la propria identità ed esprimere sé stesse in modo autentico, abbracciando il proprio bisogno di libertà e di unicità”. – afferma Marco Marchi, amministratore unico e fondatore di Liu Jo.

La Collezione Rougj x Liu Jo

Performance, qualità formulativa, efficacia testata ed inclusività sono le caratteristiche chiave dei prodotti della nuova collezione Rougj x Liu Jo.

Armonia dei Colori o Armocromia, prende spunto da “L’Arte del Colore” di Johannes Itten, artista svizzero della Bauhaus, che all’inizio del ‘900 diede vita alla teoria dei colori, rintracciandoli nella natura. Il make-up è così ispirato alla palette delle quattro stagioni dell’armonia dei colori, per esplorare e scoprire i colori che più valorizzano la bellezza di ogni persona; nel segmento STILI è lo stile personale che fa da protagonista.

I colori si distinguono in caldi e freddi, in base alla temperatura, e in chiari e scuri. I colori caldi sono quelli che contengono il giallo mentre i freddi sono quelli che hanno più blu. Le quattro stagioni (in natura) hanno tutte una palette colori specifica di colori caldi/freddi nei toni chiari o scuri.

In Primavera ritroviamo i colori caldi e luminosi, in Estate quelli freddi e chiari come il mare o il glicine. In Inverno, invece, abbiamo una palette di colori freddi e scuri come quelli dei paesaggi montani fino ai colori caldi e scuri dell’Autunno.

Per ognuna delle quattro stagioni, ritroviamo la palette colori Rougj X Liu Jo corrispondente, concepita con texture ideali per far risaltare la bellezza naturale di ogni persona, in base alle proprie caratteristiche. Per la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno ogni linea è composta da:

Lip Oil Armonia dei Colori

Palette Viso – Occhi: Palette Spring Vibes, Palette Summer Vibes, Palette Automn Vibes, Palette Winter Vibes.

Mascara Instant Volume Armonia dei Colori

Double Liner Armonia dei Colori

Tutti i prodotti Rougj, dall’ideazione alla produzione, sono accuratamente progettati, testati e prodotti rigorosamente in Italia. Le formule dei prodotti sono selezionate accuratamente da esperti per garantirne qualità ed alte prestazioni. Tutti i test di efficacia riportati sui prodotti sono eseguiti da medici specialisti per mezzo di strumentazione di laboratorio e forniscono un dato oggettivo e significativo dell’efficacia dei prodotti testati.