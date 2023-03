Linea corpo dedicata all’orchidea Scarpetta di Venere by PARCO1923

PARCO1923, brand di profumi ispirati alle piante che crescono nel Parco Nazionale d’Abruzzo, allarga la famiglia e presenta in occasione di San Valentino il cofanetto regalo con l’esclusiva Linea Corpo dedicata a Scarpetta di Venere, composta dalla Schiuma da Bagno Purificante, dal Detergente Esfoliante e dal Latte Corpo Idratante: un sincero omaggio alla rara e delicata orchidea dal color rosso bordeaux.

I prodotti della linea nascono dalle note dolci ma decise dell’Eau de Parfum Scarpetta di Venere, creazione olfattiva del marchio che rende omaggio alla regina dei boschi del Parco Nazionale: la Scarpetta di Venere, un’orchidea selvatica che ha la forma di una scarpetta e che vive poche settimane a cavallo tra il mese di maggio e giugno. Pochi fortunati possono vederla, ma grazie alla fragranza è possibile rivivere la sua magia ogni giorno. Il profumo si traduce, infatti, in un bouquet di fiori che ricrea ed enfatizza l’ambiente in cui l’orchidea vive e il periodo primaverile in cui sboccia. Oltre al Maggiociondolo, il Giaggiolo e il Giglio Rosso, la Scarpetta di Venere è arricchita dal Mirtillo Selvatico e dalla Rosa Canina. Nella coda, Legno di Faggio e Muschio, che non tradiscono il DNA del brand PARCO1923. Le stesse note profumate dell’Eau de Parfum si ritrovano in tutta la nuova linea di prodotti, pensata per rendere esclusiva la routine di bellezza quotidiana.

L’essenza delicata della rara orchidea caratterizza la Schiuma da Bagno Purificante 300 ml. Gli estratti di Mirtillo Selvatico e Rosa Canina, antiossidanti naturali, aiutano a contrastare i radicali liberi. Il Detergente Esfoliante 300 ml purifica e rigenera delicatamente la pelle grazie ai micro-granuli di Pietra Gentile, per una pulizia profonda e mani vellutate e profumate. L’azione esfoliante favorisce il ricambio cellulare e prepara la pelle agli ingredienti attivi di Giglio che contribuiscono a lenire la cute irritata. Il Latte Corpo Idratante 300 ml nutre dolcemente e in profondità la pelle. L’estratto di Rosa Canina, ricco di vitamina C, è un potente antiossidante naturale. L’estratto di Mirtillo Selvatico contribuisce a donare elasticità alla pelle e gli estratti di Biancospino, Iperico e Angelica, dalle proprietà calmanti, contribuiscono a ridurre rossori e irritazioni.

