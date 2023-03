La Collezione di orologi Finn World Diver by Nautica

N83 di Nautica arricchisce la propria celebre collezione Finn World Diver con nuovi colori che contribuiscono ad accentuare il look diver dei segnatempo. Votati alla passione per il mare, i segnatempo della collezione scelgono inedite tonalità come il rosso e il blu, colori che li avvolgono in ogni dettaglio.

Proposti con cassa SST di 44 mm satinata gli orologi della collezione Finn World Diver privilegiano la leggibilità del quadrante: gli imponenti indici luminescenti duettano con le lancette di ore e minuti, anch’esse luminose, mentre per la lancetta dei secondi la collezione predilige il colore. A ore 12 il logo Nautica, a ore 6 il logo N83. La lunetta graduata riprende il gioco dei colori. Dettaglio delle nuove creazioni è il cinturino di silicone – rosso o blu, ondulato in prossimità delle anse – che riporta, stampata in bianco, la scala di decompressione. Vezzo tecnico ed estetico di grande impatto. I cinturini montano fibbie ad ardiglione.

L’approccio sportivo della linea Finn World Diver porta ad abbinamenti cromatici audaci e inediti, il modello in rosso sfoggia quadrante e lunetta blu con numeri e indici rossi, mentre la versione in blu ammicca ad un “ton sur ton” con quadrante e lunetta blu e cifre e indici azzurri. Gli orologi Nautica N83 della collezione Finn World Diver montano movimenti al quarzo tre sfere, sono impermeabili fino a 50 metri e dotati di fondello e corona a pressione.