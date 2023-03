CHANEL presenta SUBLIMAGE La Crème

La linea di trattamenti SUBLIMAGE de CHANEL, celebra un’idea di bellezza inedita e assoluta, che unisce piacere sensoriale ed efficacia estrema. Una gamma, nata da un viaggio in Madagascar, dove il fiore della Vanilla Planifolia regna incontrastato. Studiandone le caratteristiche olfattive, CHANEL ha scoperto anche la sua azione straordinaria sui segni del tempo. Nel suo laboratorio a cielo aperto in Madagascar, appunto, la Ricerca CHANEL ha estratto le molecole più potenti di questa pianta e le ha trasformate attraverso un procedimento esclusivo di polifrazionamento per esaltarne tutte le proprietà. Così sfaccettata, la vaniglia offre una concentrazione di molecole attive 40 volte maggiore rispetto alla materia prima vegetale.

Frutto della magia della natura o forse misterioso segno dell’universo, questo fiore, con i suoi petali immacolati e il cuore di semi neri, aveva appena scoperto il suo sublime destino: offrire la sua essenza a una Maison che, in modo decisamente opportuno, aveva fatto del bianco e nero un simbolo del lusso. Pervasa dallo spirito creativo all’avanguardia di CHANEL, la linea SUBLIMAGE, nata nel 2006, nel tempo è divenuta un’icona e ha continuato a evolvere fino a creare un rituale di bellezza completo per una pelle rigenerata e un colorito luminoso che risplende di bellezza. Nel 2021 CHANEL ha svelato il potere della Vanilla Planifolia polifrazionata: grazie a questo ingrediente attivo d’eccezione, che triplica la rigenerazione cellulare, SUBLIMAGE La Crème è un trattamento completo d’eccezione che agisce sull’aspetto di tutti i parametri di giovinezza della pelle. La quintessenza del trattamento, per un viaggio al centro di se stesse.

Con SUBLIMAGE La Crème, CHANEL rivisita il concetto di anti-età. Grazie all’expertise d’eccellenza della Maison, questa linea introduce infatti un approccio globale alla cura della pelle. Rafforzata dalla preziosa ed estremamente efficace Vanilla Planifolia, la pelle è idratata, i tratti del viso appaiono levigati e le rughe ridotte. Il colorito, protetto dai radicali liberi, appare uniforme e risplende di vitalità. Giorno dopo giorno, il viso rivela un aspetto sublime dai contorni ridefiniti. Le formule, frutto di un expertise d’eccezione, si declinano in consistenze pensate per soddisfare i desideri e rispondere alle esigenze e allo stile di vita di ogni donna: Suprême, Universelle e Fine. Tutte e tre sono contraddistinte da una profumazione creata appositamente per loro. SUBLIMAGE La Crème riflette una visione esclusiva della bellezza, in cui si uniscono efficacia e sensorialità. Per questo, la collezione diventa il lasciapassare per un viaggio all’insegna del benessere. Ripristinare la luminosità della pelle consente a ogni donna di far risplendere la propria luce interiore.

SUBLIMAGE La Crème agisce sull’aspetto di tutti i parametri di giovinezza identificati dalla Ricerca CHANEL: idratazione, confort, rughe, struttura, uniformità, forza e radiosità. Subito dopo l’applicazione, la pelle appare idratata ed è più luminosa; è protetta dalla disidratazione. Giorno dopo giorno, la pelle ritrova una sensazione di confort e appare più tonica. Il colorito e la grana della pelle appaiono più uniformi; le rughe sono meno visibili.

Le eleganti ricariche sono riciclabili e possono essere inserite nel pack in vetro de La Crème a casa propria, ed essere sostituite ogni volta che lo si desidera. Leggeri e pratici, questi gioielli cosmetici rimovibili, realizzati in alluminio anodizzato dorato, sono chiusi da un tappo impreziosito dalla doppia C. Facili da trasportare, possono essere portati con sé in borsa, per viaggiare leggere. La semplicità di un design ricaricabile di lusso. La semplicità di un’esperienza di utilizzo che associa funzionalità ed estetica. La semplicità del desiderio di fare di SUBLIMAGE la luce che accompagna ogni nostro viaggio. Un lusso essenziale firmato CHANEL.