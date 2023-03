Sisley Paris celebra il 2023 con Les Eaux Rêvées

Una collezione di sei fragranze in cui immergersi: Les Eaux Rêvées di Sisley-Paris. Portano nomi femminili e maschili (quelli della famiglia d’Ornano, creatrice di Sisley), sono decisamente miste, fresche, floreali, calde e speziate. Les Eaux Rêvées sono 6 Eaux de Toilette disponibili in due formati da 50ml e 100ml.

Novità di questa collezione è L’Eau Rêvées d’Hubert, una eau che vede protagonista il Geranio, un fiore considerato dai profumieri una sorta di Rosa al maschile. L’avvio di questa fragranza, nata dal profumiere Alexis Dadie, è freddo e costellato di note verdi; l’essenza si riscalda gradualmente a contatto con la pelle. Le note di testa si aprono con la freschezza vegetale delle foglie di Shiso, del Buchu Verde e della Menta. Nel cuore, il Geranio egiziano diffonde il suo potere floreale e rosato, equilibrando la sfaccettatura legnosa/asciutta del Cedro della Virginia e le note legnose/terrose del Papiro. Nella nota di fondo, un duo di Patchouli e un accordo di Muschio si combinano con la ricchezza dell’Ambroxan, per conferire alla fragranza una scia raffinata e naturale.

L’Eau Rêvée d’Isa rende, invece, protagonista il Gelsomino. Ricordo delle passeggiate di Isabella e Hubert d’Ornano in un giardino idilliaco, L’Eau Rêvée d’Isa si apre con le note di testa ricche di agrumi. L’essenza, creata dal profumiere Guillaume Flavigny, esibisce la freschezza fruttata e agrumata del Mandarino Verde, del Pompelmo e delle Bacche Rosa, rafforzata da una nota di Spezie e Peperoncino piccante. Un cuore floreale abbina il Gelsomino ardente al Tè Verde, con una sfaccettatura avvolgente, ariosa e amara. Nella nota di fondo un Chypre agrumato addolcito da Muschi lascia un’impronta delicatamente vellutata sulla pelle. Un’eau indicata per lui e per lei.

L’Eau Rêvée d’Alma: la sua immagine porta a un delicato fiore acquatico. L’avvio de L’Eau Rêvée d’Alma, che porta la firma del profumiere Bernard Ellena, è esplosivo, costellato di note verdi: il Cardamomo ghiacciato è abbinato al Bergamotto, dalla sottile sensualità e a una nota di Basilico. Il cuore floreale evidenzia un bouquet puro e fresco, dominato da un Iris dolce e liquido completato da Gelsomino egiziano, dal Ciclamino e dalla Rosa. A sorpresa, la nota di fondo combina il mistero del Chypre, la voluttà del Patchouli e del Vetiver e l’eleganza di due legni preziosi: il Cedro e il Sandalo.

L’Eau Rêvée d’Eliya è una felice architettura di fiori esotici, abbinati alla Tuberosa e alla Violetta. Si apre su note floreali e solari, una essenza che affascina grazie a un accordo fresco e aspro di fiori esotici: Ibisco, Passiflora e Frangipane. La nota soave e speziata del Bergamotto piccante conferisce profondità. Il cuore è costruito intorno ad una Tuberosa che, da potente e inebriante, diventa fiore arioso e radioso. La Rosa Turca e la Violetta soave e golosa arricchiscono questo bouquet misterioso. L’accordo asciutto e legnoso del Cedro, la profondità del Patchouli e la sensualità dei semi di Ambretta conferiscono a questo profumo, ideato dal naso Domitille Bertier, un potere inaspettato e una bella tenuta.

L’Eau Rêvée d’Aria, con le sue note agrumate fresche e stimolanti: Bergamotto, Mandarino, Pompelmo e Limone, è sbarazzino e attira l’attenzione. Si immerge poi con leggerezza ed eleganza in un cuore esotico dagli accenti fruttati. Lo Zenzero Viola incontra l’insolenza dell’Osmanto spinoso e il calore della Pesca e dell’Albicocca. Il fondo raffinato è scolpito dalla forza del Patchouli e del Vetiver. La soavità del Benzoino e della Vaniglia e la dolcezza del Muschio sono le caratteristiche di questa acqua, creata dal profumiere Shyamala MaisonDieu. Una fragranza dal carattere ben definito e dai sapori orientali.

L’Eau Rêvée d’Ikar è un’essenza che si ispira al sole e alla freschezza, come ai paesaggi della Corsica, una delle culle della famiglia d’Ornano. L’essenza croccante e vivace del lentisco verde nelle note di testa, è illuminata dalla frutta – Arancia amara, Bergamotto e Limone – e dai semi di Carota, per un avvio fresco e frizzante. Il cuore combina l’assoluto di Lentisco con accordi floreali e speziati – Iris, Gelsomino, Tè Orange pekoe. Delicatamente, rivela così sfaccettature calde e inaspettate: cuoio, legno, spezie… La nota di fondo di questa eau, creata dal profumiere Vincent Ricord, è potente e seducente. Le note ambrate e animali del Cisto verde, così come gli accenti legnosi del Sandalo e delle radici di Vetiver, trasportano direttamente nella macchia mediterranea della Corsica.