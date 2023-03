LUNA 4 MEN by FOREO

Per la festa del papà, FOREO, il gigante svedese del beautytech, propone LUNA 4 MEN, la nuovissima e lussuosa spazzola detergente e massaggiante per viso e barba di ultima generazione, che donerà a tutti i papà un look invidiabile e un viso disteso e rilassato. Dopo il successo del lancio dell’intera gamma LUNA 4, FOREO sfoggia ora anche la versione al maschile dell’ultimo prodigio skintech in ambito di detersione e massaggio viso, nella elegantissima e stilosa nuance Evergreen.

LUNA 4 MEN è realizzato in silicone ultra igienico e più morbido, clinicamente testato per essere 35 volte più igienico delle setole in nylon, prevenendo dunque la formazione di batteri. Inoltre, le setole in silicone di FOREO LUNA 4 MEN sono ideate per detergere pelle e barba, e sono più morbide del 17% rispetto ai precedenti dispositivi LUNA, garantendo una detersione viso e barba delicata ed al contempo efficace.

Grazie alle sue delicate pulsazioni T-Sonic regolabili, FOREO LUNA 4 MEN rimuove il 99.5% di sporco, sebo in eccesso, cellule morte, e batteri, come confermato da studi clinici e da dermatologi. Il risultato è una pelle più pulita, più sana, e più luminosa che mai. E’ inoltre 100% waterproof per essere utilizzato anche in doccia o in vasca da bagno.

FOREO LUNA 4 MEN è stato ideato e testato per essere indistruttibile e durare anni, e non necessita di alcuna testina o parti di ricambio. Un vero investimento nella sostenibilità e nel proprio risparmio a lungo termine. Inoltre, la durata della batteria è lunghissima – fino a 600 utilizzi per una singola ricarica via USB in base al dispositivo: la soluzione ideale per uno stile di vita frenetico e on-the-go così come per la propria self-care routine nel comfort di casa.