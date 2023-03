Sisley-Paris presenta Phyto-Blanc Le Correcteur Taches

Per contrastare la comparsa delle famigerate macchie scure sulla pelle, Sisley-Paris propone il nuovo Phyto-Blanc Le Correcteur Taches. La Maison continua ad innovare anche in questo campo per correggere la macchie di qualsiasi origine che siano recenti o senili, localizzate o estese. Infatti, indipendentemente dall’età, dalla carnagione o dal tipo di pelle, l’incarnato con le inestetiche macchie scure risulta compromesso mettendo in evidenza zone d’ombra facendo diminuire la luminosità. Phyto-Blanc Le Correcteur Taches è il risultato di un’innovazione dall’azione precisa, potente e rapida, visibile già dopo 15 giorni. Un correttore che agisce in modo intensivo su tutti i tipi di macchie, di qualsiasi origine, grazie a una formula particolarmente potente, frutto della sua elevata esperienza schiarente, avviata con la gamma Phyto-Blanc. Il nuovo correttore svolge contemporaneamente due potenti azioni contro le macchie: un’azione schiarente e un’azione mirata su tutte le macchie.

Già dopo due settimane, Phyto-Blanc Le Correcteur Taches contribuisce a ridurre la dimensione e l’intensità di tutte le macchie, siano esse legate all’età, ai raggi UV o alla presenza di imperfezioni. Un’impresa resa possibile dal complesso brevettato Phyto-Blanc, una potente combinazione di 4 principi attivi accuratamente selezionati che svolgono 4 azioni. Ognuno di loro interviene sulle diverse fasi di formazione della macchia, prima che compaia in superficie.

In ogni fase della formazione delle macchie, il complesso Phyto-Blanc disattiva i meccanismi coinvolti

Fase 1: l’estratto peptidico di Pisello inibisce la formazione di un ambiente favorevole alla produzione di melanina nei melanosomi

Fase 2: l’Esilresorcinolo diminuisce la sintesi degli enzimi coinvolti nella formazione della melanina

Fase 3: l’estratto di Timo Selvatico riduce il trasporto dei melanosomi ai cheratinociti

Fase 4: la Vitamina B3 limita il trasporto della melanina verso la superficie della pelle

Per rafforzare l’azione schiarente e limitare la comparsa e l’estensione delle macchie recenti, un duo di principi attivi protettivi contrasta i micro stress che turbano l’attività dei melanociti. L’Acetato di Vitamina E, che si oppone ai radicali liberi, combinata con il Bisabololo, dalle proprietà lenitive, protegge il melanocita dai micro stress che causano una sovrapproduzione di melanina.

Dopo 15 giorni, la dimensione e l’intensità di tutte le macchie si riducono, mentre l’accelerazione della comparsa di macchie recenti viene attenuata. La pelle è più uniforme, l’incarnato più omogeneo.

Phyto-Blanc Le Correcteur Taches lascia sulla pelle un’emulsione leggera e non grassa, delicatamente profumata con oli essenziali di lavanda e maggiorana. La sua texture iridescente attenua istantaneamente l’aspetto delle macchie. Grazie al pennello applicatore progettato per un uso estremamente mirato, Phyto-Blanc Le Correcteur Taches si stende con incredibile precisione sulle macchie di viso, collo, décolleté e mani. Un prodotto che si utilizza direttamente sulle macchie, dopo la detersione e prima del siero. Per favorirne l’assorbimento, la pelle va massaggiata per qualche secondo con il cappuccio o con le dita. Grazie a un’applicazione regolare e mirata, agisce su tutte le macchie che, progressivamente, si attenuano. Non solo, se applicato insieme ai sieri specifici, forma un duo estremamente efficace.

Per esempio:

Il rituale anti-età : Phyto-Blanc Le Correcteur Taches + Sisleÿa l’Intégral Anti-Âge Sérum Éclat Anti-Taches, per ridurre la comparsa delle macchie dovute all’età e ripristinare l’uniformità e la luminosità della pelle.

: Phyto-Blanc Le Correcteur Taches + Sisleÿa l’Intégral Anti-Âge Sérum Éclat Anti-Taches, per ridurre la comparsa delle macchie dovute all’età e ripristinare l’uniformità e la luminosità della pelle. Il rituale anti-imperfezioni: Phyto-Blanc Le Correcteur Taches + Sérum Intensif aux Résines Tropicales, la routine di trattamento al tempo stesso riequilibrante e correttiva, per pelle da mista a grassa.

Phyto-Blanc Le Correcteur Taches + Sérum Intensif aux Résines Tropicales, la routine di trattamento al tempo stesso riequilibrante e correttiva, per pelle da mista a grassa. In estate, Phyto-Blanc Le Correcteur Taches è il complemento ideale di Sunleÿa G.E., per garantire alla pelle un’abbronzatura uniforme, luminosa e duratura. Si applica al mattino sulle macchie esistenti e alla sera con la routine serale. Sunleÿa G.E. previene la comparsa di nuove macchie dovute all’esposizione al sole, mentre Phyto-Blanc Le Correcteur Taches riduce l’intensità di quelle già presenti.

